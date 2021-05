Les abus d’un ancien médecin de l’équipe du Michigan hantent Jim Harbaugh

C’est aussi triste que vrai, mais vous ne pouvez plus rentrer chez vous. Des années après que Jim Harbaugh a essayé, il a été confronté à cette sombre réalisation à presque chaque tournant.

Le football chéri du MichiganLe programme qu’il était censé rétablir lorsqu’il a été embauché en décembre 2014 a poursuivi sa décomposition après que les Wolverines aient boité pendant une saison 2-4 l’automne dernier. Le passé glorieux qu’il avait espéré retrouver semble plus terni que jamais après qu’une enquête du cabinet d’avocats WilmerHale a révélé les échecs d’un département d’athlétisme qui ignorait les abus répétés commis par un médecin d’équipe – qui était autrefois le médecin de famille de Harbaugh.

Le rapport de 240 pages, publié mardi, ne présente pas seulement plusieurs des exemples d’inconduite sexuelle commis par le Dr Robert Anderson, mais aussi des anecdotes de figures d’autorité universitaire qui ne sont pas intervenues après avoir été informées de son comportement inapproprié avec des patients. Selon le document, l’ancien entraîneur de Harbaugh, Bo Schembechler, a reçu des plaintes concernant les méthodes de traitement douteuses d’Anderson, mais n’a pris aucune mesure perceptible en réponse. Dans un cas, un ancien membre de l’équipe de football à la fin des années 1970 s’est rappelé avoir demandé pourquoi Anderson lui avait fait subir un examen rectal.

« Que se passe-t-il avec le traitement du doigt dans les fesses par le Dr Anderson? » il a interrogé Schembechler, décédé en 2006.

Schembechler a alors répondu: « Durcissez-vous. »

L’affaire a été rapidement abandonnée, a rappelé l’étudiant-athlète lors d’un entretien avec la Division de la sûreté et de la sécurité publiques de l’université.

«Vous ne plaisantez pas avec Bo», a-t-il dit à l’enquêteur de la police.

Schembechler, bien sûr, était une icône à Ann Arbor avec son attitude irréprochable et sa présence dominatrice. Il est devenu le visage du football du Michigan pendant une génération, le gouvernant pendant 21 saisons de 1969 à 1989 – remportant un record scolaire de 194 matchs et au moins une part de 13 titres Big Ten.

Harbaugh vénéra l’homme.

Son père, Jack, a été assistant Schembechler pendant sept saisons au cours des années 1970. Harbaugh a ensuite joué pour Schembechler de 1982 à 1986, devenant le quart-arrière vedette d’un programme qui a terminé dans le top 10 de chacune de ses deux dernières années sur le campus.

Lors d’une réunion de mai 2004 célébrant les 125 ans de football du Michigan, Harbaugh a prononcé un discours vantant l’exceptionnalisme de son alma mater, qui, selon lui, avait les meilleurs universitaires, tradition et succès dans le football. Il a conclu son discours en rendant hommage à Schembechler, l’un de ses héros.

« Dans les années 80, nous avons joué pour le plus grand entraîneur de l’histoire du football universitaire », a déclaré Harbaugh à son public. « Il n’y a aucun doute à ce sujet. »

Il s’est ensuite tourné vers Schembechler.

« Bo, je veux que vous vous leviez s’il vous plaît, » continua Harbaugh, « et que ces hommes du Michigan vous reconnaissent de la manière que vous méritez. »

Une ovation debout a suivi.

Dix-sept ans plus tard, les applaudissements tonitruants ont été remplacés par des grondements sous forme de bavardages mécontents sur Internet. Après la publication du rapport WilmerHale, les fans ont fait part de leurs sentiments sur les babillards électroniques et les réseaux sociaux tout en appelant à retirer une statue de Schembechler et à retirer son nom du bâtiment qui abrite le siège de l’équipe.

La réaction négative a ajouté au mécontentement entourant un programme qui n’a pas répondu aux attentes sous la direction de Harbaugh.

L’homme qui était censé servir de pont entre le passé lustré du Michigan et un avenir prometteur préside désormais un programme conciliant un héritage taché face à des perspectives nuageuses. En janvier, Harbaugh a accepté une prolongation de contrat qui réduisait de moitié son salaire, réduisait son rachat et doublait comme une mise en accusation contre son mandat. Il a ensuite remanié son personnel d’entraîneurs, faisant appel à un groupe d’assistants non éprouvés pour créer une nouvelle énergie.

Cela ne pouvait pas être ainsi que Harbaugh imaginait que son retour à Ann Arbor se déroulerait.

Il était censé faire revivre les jours de gloire, faire du football du Michigan ce qu’il était autrefois ou ce que tant de gens pensaient qu’il avait été.

Mais chaque visite à son bureau dans le bâtiment appelé Schembechler Hall peut servir de rappel de ce qui a été perdu au fil du temps et pourquoi les choses ne seront plus jamais les mêmes. Bien sûr, les casques ailés sont toujours suspendus dans les vestiaires, le fameux bloc M reste partout et la grande maison continue de se tenir debout.

Pourtant, la maison, comme il s’en souvient, n’existe plus.

