Les Abuelas nous donnent les conseils qu’ils donnent à leurs propres petits-enfants

Dans les foyers latino-américains aux États-Unis, les aînés, en particulier les matriarches comme les Abuelas, préservent souvent les traditions et définissent les valeurs familiales.

Bien que les structures familiales varient selon ces cultures et que toutes les familles n’aient pas d’abuela vivante, présente ou biologique, leur influence est visible dans la culture pop (regardez pas plus loin que Mama Coco dans « Coco« ) et ressenti dans la vie de vraies personnes.

Lisette Norman est l’auteur de deux livres pour enfants (« Platanos Go with Everything » et « Abuela’s Library ») qui honorent la sagesse des abuelas.

S’adressant à TODAY.com, Norman explique comment elle a compris le rôle important que jouent les Abuelas dans les communautés latino-américaines, même si elle n’a pas grandi avec ses propres grands-parents biologiques, décédés avant sa naissance.

Dans les quartiers new-yorkais de Washington Heights et de Harlem où elle a grandi, il y avait toujours une « communauté abuela », ou une figure de grand-mère respectée.

« Si nous nous comportions mal, ils nous mettaient à notre place et nous étions très respectueux comme s’ils étaient notre propre grand-mère », se souvient Norman.

« Ce sont vraiment des piliers de la communauté. Ils maintiennent les communautés ensemble », poursuit-elle, expliquant le rôle vital des abuelas. « Ils offrent tellement de choses : conseils, amour, sagesse, gentillesse et force. »

Ci-dessous, six abuelas réfléchissent aux routes derrière elles et aux espoirs qu’elles nourrissent pour leurs petits-enfants.

Sonia Nieto : Voir mon héritage perdurer chez mes 12 petits-enfants

Sonia Nieto avec sa famille.

Sonia Nieto, 81 ans, se décrit comme « chanceuse » d’avoir 12 petits-enfants, qui l’appellent tous avec amour « Alala ». Né et élevé à Brooklyn, New York, de parents portoricains, Nieto s’identifie comme Nuyorican.

L’identité bilingue et biculturelle de Nieto est quelque chose qu’elle chérit, rappelant de bons souvenirs de son enfance dans l’appartement sans ascenseur de sa famille, au cinquième étage. Les vacances étaient des rassemblements spéciaux avec des oncles, des tantes, des cousins ​​et des amis qui étaient «Côme la famille,« comme une famille.

Être Portoricain m’a façonné et ancré, et cela m’a également aidé à comprendre les autres qui sont différents de moi. La diversité est notre plus grande force ; J’aimerais juste que tout le monde s’en rende compte.

Vivant désormais à Amherst, dans le Massachusetts, Nieto souhaite que ses petits-enfants portent un sentiment d’amour-propre et de respect, informé par leur héritage.

Je veux que mes petits-enfants sachent qu’ils méritent, comme tous les enfants, respect et dignité, et qu’ils ont la responsabilité de laisser le monde meilleur qu’ils ne l’ont trouvé. Je veux qu’ils soient fiers de qui ils sont et d’où ils viennent. Et je veux qu’ils sachent qu’ils sont adorables.

Maria Reyes : Honorez ceux qui ont sacrifié leur vie pour un avenir meilleur

Maria Reyes, 52 ans, est née au Mexique et est arrivée aux États-Unis alors qu’elle n’avait que 15 mois. Sa famille s’est installée à Tyler, au Texas, où elle a grandi en naviguant à la fois dans ses racines mexicaines et dans son environnement américain.

Aujourd’hui, elle est fière des traditions qui la lient aux générations précédentes, notamment celles liées à la nourriture et à la musique.

Nous nous lions en cuisinant des plats traditionnels comme les tamales, en écoutant de la musique mexicaine composée de cumbias, de norteñas, de salsa et en chantant avec Pedro Infante, Vicente Fernández et José Alfredo Jiménez. C’est un sentiment de fierté et d’émotion lorsque vous entendez des Mariachis et des « hechando gritos » tout comme votre père et vos oncles.

Comme beaucoup de familles immigrées, les parents de Reyes ont déployé des efforts inlassables pour offrir de meilleures opportunités à leurs enfants. Leurs sacrifices sont ceux que Reyes tient à cœur.

Les sacrifices que nos parents ont consentis pour offrir à leurs enfants une vie meilleure sont véritablement révélateurs de ce qu’est la culture latino-américaine. Il s’agit de jeter les bases d’une fondation et d’un village pour se soutenir mutuellement et soutenir les familles élargies de chacun.

Elle souhaite transmettre cette fierté à son petit-fils, qui l’appelle « Abuelita ».

N’oubliez pas d’où vous venez, souvenez-vous de vos racines et des êtres chers qui vous ont ouvert la voie pour avoir la vie que vous avez maintenant. Soyez toujours fier de votre héritage mexicain et apprenez et transmettez nos traditions. Faites cela en mémoire de moi et de vos arrière-grands-parents qui ont été si courageux de se forger une nouvelle vie aux États-Unis.

Venance Saco : « Je n’avais pas peur »

Venancia Saco avec sa petite-fille, Maddie Goetz.

A 90 ans, Venancia Saco revient avec tendresse sur son enfance à Cuba. Ayant grandi dans la ville côtière d’Antilla, l’un de ses souvenirs préférés était celui de nager dans l’océan.

J’adorais aller à la plage. Je nageais tout le temps dans l’océan à Antilla. Il était entouré d’eau. Mon père me disait de ne pas nager à cause des requins, mais je m’en fichais. Je n’avais pas peur.

Née et élevée à Cuba, elle a déménagé aux États-Unis en 1969 pendant les troubles politiques. En tant que 10e enfant de sa famille, Saco n’a pas eu la chance de connaître ses grands-parents, même si elle porte le nom de sa grand-mère. Aujourd’hui, ses propres petits-enfants l’appellent sous plusieurs noms : Abuelita, Abuela, Mima, Bita, Mami et Veni. À chacun, elle donne les mêmes conseils sincères.

Soyez toujours honnête, gentil, étudiez dur et soyez respectueux envers tout le monde, quoi qu’il arrive.

La petite-fille de Saco, Maddie Goetz, a créé un lien spécial avec elle grâce à vidéos sur les réseaux sociauxcapturant les histoires franches de sa grand-mère et des conseils. Pour Goetz, ces vidéos sont plus que de simples moments de plaisir ; ce sont des souvenirs précieux qu’elle conservera pour toujours.

Faire des vidéos avec mon Abuela a été l’une des meilleures expériences de ma vie. Mon abuelita est ma personne préférée sur cette planète. Mes deux parents travaillaient toute la journée quand j’étais enfant, alors Mima venait chez moi à 6 heures du matin, préparait mon petit-déjeuner (cafe con leche con pan), préparait mon déjeuner et prenait soin de moi. Mima était là à chaque fois que j’étais malade pour prendre soin de moi, et à chaque fois que j’étais triste pour m’emmener déjeuner. Mima a maintenant 90 ans, donc tout le temps que nous passons ensemble est précieux. Je chérirai ces vidéos de Mima et moi nous amusant ensemble et riant pour toujours. C’est également étonnant de voir le lien que les téléspectateurs ont avec les vidéos, que ce soit que Mima leur rappelle leur abuela ou que leur abuela est décédée et voir des vidéos de moi et de Mima leur réchauffe le cœur.

Teresa Iglesia : « Le jour où les bouleversements politiques ont transformé ma vie »

Teresa Iglesia et sa famille.

Née à Cuba, la vie de Teresa Iglesia a changé brusquement en 1966 lorsque des bouleversements politiques ont contraint sa famille à quitter le pays. Iglesia, dix ans, a été retirée de l’école et, en 24 heures, sa famille a quitté son domicile pour les États-Unis.

Être retiré de l’école en cinquième année, rentrer à la maison et trouver la police militaire disant à mes parents de remplir une valise tout en pointant une mitrailleuse sur eux. Nous avons été expulsés et conduits à l’aéroport. Nous avons quitté Cuba le lendemain.

Après son arrivée aux États-Unis dans le cadre de la loi d’ajustement cubain, Iglesia s’est installée avec sa famille à Moraga, en Californie. Aujourd’hui âgée de 69 ans, elle réfléchit à la façon dont ce jour a façonné le reste de sa vie et aux valeurs qu’elle continue de transmettre à ses six petits-enfants.

Ils voient comment leurs Abuela et Abuelo ont étudié dur et ont mené une carrière réussie. Ce pays nous a accueillis à bras ouverts. Toujours reconnaissant.

Ses petits-enfants l’appellent affectueusement « Abuela » et Iglesia est fière de leur enseigner les liens familiaux solides, une valeur qui, selon elle, est profondément enracinée dans sa culture cubaine. Elle se souvient avec tendresse de ses propres grands-parents, qui s’asseyaient par terre et jouaient avec elle avant qu’elle ne quitte Cuba. Ce lien familial est à l’origine des conseils qu’elle donne aujourd’hui à ses petits-enfants.

La famille est là pour vous aider de quelque manière que ce soit. Travaillez dur et obtenez une bonne éducation.

Ruth Gonzalez : Remplir la « pièce manquante du puzzle »

Ruth et sa petite-fille

Ruth Gonzalez, appelée « Nana » par ses petits-enfants, porte son héritage latino au plus profond de son cœur et partage son sentiment d’être façonnée par le voyage de ses parents du Mexique aux États-Unis.

Née dans l’est de Los Angeles, l’enfance de Gonzalez a été marquée par le fait qu’elle a grandi avec une mère célibataire et l’aînée d’une famille de cinq frères et sœurs.

Gonzalez, 52 ans, a relevé ces défis et les a transformés en source d’inspiration pour lutter pour un autre type de vie.

J’étais un de ces enfants doués et j’ai toujours voulu être astronaute. J’adore l’espace, et un moment déterminant pour moi a été celui où j’ai fini par grandir et me lancer dans l’industrie aérospatiale. Je ne suis pas astronaute, mais j’ai fini par être sur le terrain. Alors (je dis) croyez en vous et (en ce que vous voulez) être.

Désormais en tant que « Nana », Gonzalez a trouvé un autre objectif : regarder ses petits-enfants faire partie du monde.

Être maman a changé ma vie, mais devenir Nana m’a complétée. Cela a rempli cette pièce manquante du puzzle. Avec mes enfants, j’ai toujours été très prudente, mais avec ma petite-fille, c’est plus détendu : « Tu vas bien, salissez-vous, amusez-vous. »

Gonzalez espère transmettre son amour de l’apprentissage et insuffler de la force à sa petite-fille, en lui apprenant que le monde est son huître.

« Je veux qu’elle sache qu’elle est intelligente et qu’elle peut faire tout ce qu’elle veut. »

Silvia Romero : « Ils doivent être eux-mêmes »

La famille de Silvia Romero.

Pour Silvia Romero, surnommée « grand-mère » par ses trois petits-enfants, la famille a toujours été au premier plan de sa vie. Née en Californie de parents mexicains-américains qui ont eu 11 enfants, elle garde de bons souvenirs des réunions de famille, célébrant ensemble des étapes importantes et perpétuant les traditions.

Romero dit que son enfance a toujours été remplie de gens qui offraient confort, sécurité et plaisir.

Nos amis étaient nos frères et sœurs. Nous n’avons pas vraiment développé beaucoup d’amitiés en dehors de notre famille. Nous étions chez papa et maman tous les week-ends, quelqu’un organisait une fête d’anniversaire, une carne asada. Quand j’ai quitté ma maison pour la première fois, nous avons emménagé chez les parents de (mon mari) Marcelo, donc il y avait neuf personnes dans sa famille. Lorsque nous avons déménagé dans notre petite caravane, je devais allumer la télévision tout le temps parce que je devais entendre quelqu’un parler. Mais le plus important, c’était la famille, nous étions tous là.

Alors que ses petits-enfants perpétuent l’héritage familial, Romero, 64 ans, dit qu’elle sera toujours fière d’eux et espère qu’ils seront fidèles à eux-mêmes.

Je dis toujours qu’ils doivent être eux-mêmes. Ils doivent être qui ils sont et ne laisser personne les changer. Et peu importe ce qu’ils (font), qu’ils travaillent chez McDonald’s ou à l’hôpital, qu’ils soient avocats, nous serons toujours fiers d’eux.

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com