Les abstractions éthérées du peintre montant Osamu Kobayashi évoquent des visions spectrales

L’énergie spontanée de ce processus est claire dans son exposition actuelle, « On Apparition », chez Hollis Taggart, qui est visible jusqu’au 10 février. L’exposition marque un moment critique dans la carrière de Kobayashi : après avoir récemment exposé à l’exposition collective de la Mindy Solomon Gallery « In Spiritual Light », il a maintenant des expositions personnelles à venir au Dirimart d’Istanbul en avril et à Beers Londres en octobre.

“J’ai toujours pensé, depuis que j’ai commencé cette façon de travailler, à trouver un équilibre entre ces deux extrêmes dans de nombreux aspects du travail, le plus expérientiel et le plus tangible”, a déclaré Kobayashi. Occultation (2024), par exemple, évoque une création spontanée plus directement que les autres peintures de Kobayashi. Cette peinture, utilisant une palette de base beaucoup plus sombre, présente une tache lumineuse et éclatante de peinture jaune-orange, ressemblant au profil d’une tête d’oiseau. Comme de nombreuses œuvres exposées, l’image émane du coin le plus sombre du tableau, attirant l’attention sur ses détails complexes.

Kobayashi travaille souvent sur une œuvre entière en tandem, ce qui signifie qu’un changement dans une peinture peut provoquer une réaction en chaîne sur d’autres peintures. Il produit ainsi une série d’œuvres qui changent en conversation les unes avec les autres, se développant à la fois de manière séquentielle et synchrone. Un motif – un cercle représentant une lune ou un œil – apparaît dans plusieurs peintures, notamment Coquelicot, Yureiet Observateur de la Lune II (tout 2023). “Ces formes, je les considère comme un art séquentiel : chaque tableau est une étape par rapport à l’autre tableau”, a déclaré Kobayashi à Artsy. “Il y a quelque chose qui revient, mais c’est comme un cycle de vie : vous voyez cette forme commencer à émerger puis devenir, peut-être, une figure puis une plante, puis se dissiper”, a-t-il ajouté.