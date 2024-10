Les absences de Taylor Swift aux deux derniers matchs de Travis Kelce dans la NFL « liées à des problèmes de sécurité » – Entertainment News

BANG Showbiz- 30 septembre 2024 / 20h11 | Histoire : 509456

Photo : BANG Showbiz. Tous droits réservés.

On craint que les absences de Taylor Swift lors des deux derniers matchs de son petit ami Travis Kelce dans la NFL soient liées à des « problèmes de sécurité ».

L’interprète de « Shake it Off », 34 ans, a été au centre d’une alerte terroriste majeure en août lorsqu’une attaque déjouée inspirée par l’État islamique contre l’un de ses spectacles a forcé l’annulation de ses dates à Vienne.

Il a maintenant été souligné qu’elle n’était pas présente lors des deux derniers matchs de son petit ami star de la NFL, âgé de 34 ans, après avoir passé l’année dernière à le soutenir lors des matchs.

Mais une source a déclaré que cela n’avait rien à voir avec des signes qu’elle et Travis pourraient rencontrer des difficultés relationnelles – et était plus probablement lié à des craintes en matière de sécurité.

L’initié a ajouté qu’il est beaucoup plus difficile pour Taylor d’assister à des matchs qui ne se déroulent pas sur le terrain de l’équipe de Travis, les Chiefs de Kansas City, dans leur stade Arrowhead.

Ils ont déclaré : « Si elle se rend dans un endroit autre qu’Arrowhead, il y a des problèmes de sécurité.

« Elle a travaillé avec Arrowhead à de nombreuses reprises – ils se sentent à l’aise.

« Pour aller dans toutes sortes de stades différents, vous devez envoyer une équipe à l’avance. »

Taylor était absent du choc des Chiefs contre les Falcons d’Atlanta au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta le week-end dernier, puis lorsqu’ils ont affronté les Chargers au SoFi Stadium de Los Angeles ce week-end.

Une source a ajouté que Taylor était également occupée à répéter pour sa tournée « Eras Tour », qui débutera à nouveau le 18 octobre à Miami, après que la chanteuse ait elle aussi fait une brève pause des concerts.

Les non-présentations de Taylor surviennent au milieu des critiques concernant la performance de Travis sur le terrain cette saison – certaines critiques attribuant cela à sa vie privée bien remplie.

Mais un initié a expliqué à Page Six comment le couple avait réagi aux attaques : « Ce sont tous les deux des gens coriaces. »