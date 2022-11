Les abris sous tente attirent les immigrants de New York vivant dans des conditions de surpeuplement

Depuis son ouverture le mois dernier, un centre de secours d’urgence mis en place sur Randalls Island pour accueillir l’afflux d’immigrants d’Amérique latine reste à moins de la moitié plein.

Mais alors que le nombre de migrants transportés du Texas a ralenti à un filet, les abris de tente que la ville a érigés sur l’île ont attiré un autre groupe d’immigrants qui les ont trouvés comme un refuge par rapport aux conditions de logement pauvres et souvent exiguës. que les nouveaux arrivants rencontrent fréquemment lorsqu’ils arrivent dans la ville.

Alors que les Latino-Américains, dont beaucoup ont fui les perturbations politiques et économiques au Venezuela, constituent une part importante de la population des tentes, un nombre croissant de personnes vivant dans les abris sont des Africains de l’Ouest qui ont été chassés des appartements de leurs proches, des institutions religieuses et des dans certains cas, d’autres refuges, selon eux, sont surpeuplés et dangereux. Ils disent que les tentes, en revanche, sont spacieuses et propres.

“C’est une bonne situation”, a déclaré Isa Isadoup, 47 ans, qui est du Sénégal et qui est arrivé à New York il y a quatre mois en provenance du Brésil, où il a travaillé comme pêcheur pendant sept ans. A New York, il vivait avec un frère dans le Bronx mais leur appartement était surpeuplé. « Il y avait trop de monde », dit-il.