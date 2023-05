Les abris commencent à se remplir à Guam alors que le territoire américain du Pacifique se prépare au typhon Mawar

HONOLULU (AP) – Les autorités de Guam ont averti quiconque ne vivant pas dans une maison entièrement en béton de se mettre en sécurité ailleurs, et les abris d’urgence ont commencé à se remplir alors que les habitants se préparaient au typhon Mawar, une puissante tempête qui pourrait infliger le plus gros coup en deux décennies à la Territoire américain dans le Pacifique.

Le gouverneur Lou Leon Guerrero a exhorté les habitants dans un message YouTube à rester calmes et à se préparer pour Mawar, qui, selon le National Weather Service, pourrait frapper le sud de Guam vers midi mercredi. Elle a ordonné à la Garde nationale d’aider les habitants des zones basses à évacuer avant la tempête alors que les habitants s’approvisionnaient en cruches d’eau et en générateurs.

« Les prévisions actuelles ne sont pas favorables à notre île », a-t-elle déclaré. « Nous sommes dans le collimateur du typhon Mawar. Agissez maintenant, restez calme, restez informé et restez en sécurité.

Si Guam ne subit pas un coup direct, ce sera très proche, a déclaré Patrick Doll, météorologue en chef du National Weather Service à Tiyan, Guam.

La tempête s’intensifiait à l’approche de Guam, et le service météorologique a mis en garde contre une « triple menace » de vents, de pluies torrentielles et d’onde de tempête potentiellement mortelle. Le centre de la tempête de catégorie 4, avec des vents soutenus de 130 mph (209 km/h), se trouvait à environ 190 miles (300 kilomètres) au sud-est de Guam mardi et « vacillait » vers le nord-nord-ouest à 8 mph (13 km/h), selon le service météo.

Les vents pourraient atteindre 150 mph (240 km/h), a déclaré Guerrero dans son message vidéo. Et Doll a déclaré que le typhon pourrait causer « d’importants dégâts ».

Le gouverneur a déclaré qu’elle placerait Guam essentiellement dans un verrouillage à compter de 13 heures mardi et que ceux des zones basses devaient partir avant 18 heures mardi.

La pluie des bandes extérieures de la tempête tombait mardi.

Une onde de tempête de 6 à 10 pieds (2 à 3 mètres) au-dessus de la marée haute normale était attendue et pourrait atteindre 15 pieds (4 1/2 mètres). On s’attendait à ce que le surf se renforce fortement au cours des deux prochains jours le long des récifs orientés au sud et à l’est, avec des vagues dangereuses de 20 à 25 pieds (6 à 7 1/2 mètres) du mardi après-midi au mercredi, a indiqué le service météorologique.

Lundi, dans les épiceries et les quincailleries de l’île, les gens sont repartis avec des caddies remplis de conserves, des caisses d’eau et des générateurs, a rapporté le Pacific Daily News.

Le révérend Francis X. Hezel, prêtre jésuite et pasteur adjoint de l’église Santa Barbara à Dededo, tentait de rendre visite aux gens de l’hôpital avant sa fermeture aux visiteurs mardi.

Avant de prendre la route, dit-il, il a eu du mal à trouver quelqu’un pour l’aider à gonfler ses pneus car tout le monde était occupé à préparer sa maison pour résister à la tempête.

« Je vis dans un presbytère », dit-il. « Je ferme juste les fenêtres en espérant que les rafales ne les frappent pas. Je prie pour le mieux, je suppose. »

Les responsables ont averti les résidents qui ne se trouvaient pas dans des structures entièrement en béton d’envisager de déménager pour des raisons de sécurité. De nombreuses maisons sont faites de bois et d’étain.

« La triple menace des vents de force typhon de catégorie 4, des pluies torrentielles et des ondes de tempête potentiellement mortelles sont toutes attendues pour Guam et Rota », a déclaré le service météorologique dans une mise à jour mardi matin.

Rota, une île du Commonwealth américain des îles Mariannes du Nord, était également sous le coup d’un avertissement de typhon, a déclaré Doll. Tinian et Saipan, dans les Mariannes du Nord, étaient sous avertissement de tempête tropicale.

Certaines personnes dans ces zones se trouvent toujours dans des abris ou des tentes temporaires après le super typhon Yutu de catégorie 5 en 2018, a noté Doll.

«Guam subit un coup sûr de catégorie 4 ou 5 tous les cinq à sept ans. Mère Nature nous a épargnés ces derniers temps », a déclaré Doll, ajoutant que le dernier coup direct remonte à 2002. « Nous sommes donc bien en retard.

Jennifer Sinco Kelleher, Associated Press