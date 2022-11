Les abris anti-bombes de Taïwan : “Un espace pour la vie”. Et un espace pour la mort.

“Il est important de les rénover et de les relier à leurs environs”, a déclaré Mme Miao.

Wang Chieh, 53 ans, peintre à Keelung, a embrassé cette mission. Il y a quelques années, lui et 40 ou 50 résidents locaux ont réparé quatre murs moussus à l’épreuve des explosions qui se dressent devant des abris anti-bombes sur l’une des nombreuses collines de Keelung. Inspiré par le temps pluvieux et les croyances populaires de la ville, M. Wang a esquissé un dessin mural avec des fougères largement étendues et une bête mythique qui est sculptée sur la porte d’un temple bien connu de la ville.

Il a fallu six mois pour terminer les peintures sur des carreaux blancs. Aujourd’hui, les murs anti-souffle et les bunkers sont une attraction touristique et un point de repère de fierté.

« La société civile a été le principal moteur de la rénovation », a déclaré M. Wang. “La jeune génération a pu réfléchir sur le passé lorsque l’ancienne génération jouait – ou même se cachait – à l’intérieur.”

Pour certains, un penchant pour les refuges semble étrange. Mme Shi a dit qu’elle avait vu un serpent dans celui derrière sa boutique – au-delà de la salle de stockage – et qu’elle n’avait aucune intention d’y entrer, même si des missiles commençaient à voler.

Elle a déclaré que les abris de Keelung devraient être rénovés principalement pour inciter les jeunes – qu’elle a appelés doux, une «génération fraise» – à prêter plus d’attention aux tensions avec la Chine qui pourraient les forcer à se battre ou à se cacher.

Pour certains de ses voisins, les bunkers rappellent leur passé.