Les aborigènes australiens réfléchissent à leur avenir après la défaite de Voice to Parliament

Ronnie Webb se tient sur la véranda de sa cabane dans le campement municipal de White Gate. Les camps municipaux d’Alice Springs sont des communautés aborigènes situées dans la ville d’Alice Springs, dans le Territoire du Nord, en Australie. (Tamati Smith pour le Washington Post)

ALICE SPRINGS, Australie — Cela aurait été le jour idéal pour faire la fête. Des centaines de personnes s’étaient rassemblées dans cette ville du désert pour célébrer le 50e anniversaire d’un organisme de santé autochtone. Les enfants jouaient à des jeux et se faisaient maquiller le visage. Des food trucks servaient du riz frit et des glaces. Les groupes ont commencé à accorder leurs instruments.

Et surtout, sur une colline dédiée aux soldats tombés au combat, un groupe de drapeaux flottait dans un ciel sans nuages. Parmi eux se trouvaient le pavillon bleu de l’Australie et les deux bannières de ses peuples autochtones.

Mais lorsque Vincent Forrester est monté sur scène, l’aîné autochtone était en colère. Il savait que l’événement était censé être une célébration, mais il était furieux de ce qui s’était passé moins de 24 heures plus tôt. Lors d’un référendum constitutionnel samedi, l’Australie a rejeté à une écrasante majorité la création d’un organe consultatif autochtone, ou « Voix », auprès du Parlement.

« Ils nous ont donné des coups de pied dans les tripes hier, alors maintenant, levez-vous », a exhorté l’homme de 71 ans. « Nous devons montrer au monde que l’Australie est un pays raciste. »

Forrester montra la colline et jura qu’il n’y retournerait jamais. Il ne participerait pas non plus La version australienne du Memorial Day. Et il a appelé les peuples autochtones à boycotter les cérémonies traditionnelles – connues sous le nom de « bienvenue au pays ». — et les Jeux olympiques de 2032 à Brisbane.

Le référendum de samedi – au cours duquel 60 pour cent de la population a voté « non » – a laissé de nombreux Australiens autochtones sous le choc. Les aînés qui avaient passé leur vie à lutter pour la reconnaissance se sentaient méprisés. Les jeunes Autochtones ont vu leurs espoirs se briser. Les dirigeants de la campagne « Oui » ont appelé à une semaine de silence pour réfléchir.

The Voice, comme on l’appelle ici, aurait donné aux membres des Premières Nations le droit d’exprimer leur point de vue sur les politiques par l’intermédiaire de représentants élus par leurs communautés. Les législateurs n’auraient pas été tenus de suivre ses conseils, mais ils auraient au moins été tenus d’écouter.

Alors que de nombreux Australiens non autochtones cherchent désormais à tourner la page du plébiscite, les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres se demandent comment ils y parviendront, alors que la voie à suivre vient d’être brisée.

Certains pensent que la Voix devrait être sauvée par le Parlement ou adoptée par les États et territoires. D’autres soutiennent que l’échec du proposition « modeste » signifie qu’il est temps de passer à quelque chose de plus radical.

Si le résultat révèle la ligne de faille originelle de l’Australie, alors peu d’endroits semblent aussi fracturés qu’Alice Springs. La campagne du « non » distingué la ville de 25 000 habitants au cœur de l’Australie pour sa lutte contre la criminalité. Les communautés autochtones isolées entourant Alice Springs ont massivement soutenu le référendum. Pourtant, la ville a voté contre.

« Ce référendum a été comme une passoire qui éliminait toutes nos vilaines nuances », a déclaré Ken Lechleitner Pangarte, un consultant autochtone qui s’efforce de combler le fossé culturel dans la ville. « La question est : comment allons-nous avancer maintenant ?

Le lendemain du référendum, Bernadette Shields s’est rendue comme d’habitude à la messe dominicale à Darwin. Mais cette fois, l’ambiance parmi les nombreux membres autochtones de la congrégation était funèbre. Un message texte qu’elle a reçu d’un organisme de santé communautaire autochtone local a ajouté à l’atmosphère sombre.

« Le référendum Voice to Parliament a été dur pour notre foule », a-t-il déclaré, utilisant l’argot pour désigner la communauté, avant de fournir un numéro pour un « soutien urgent en matière de santé mentale ».

La perte a été la plus dure pour les « générations volées » d’Australie, ces enfants aborigènes qui ont été retirés à leurs familles et placés dans des institutions gérées par les Blancs où leur langue et leur culture étaient interdites.

Les survivants de Stolen Generations ont reçu des excuses en 2007 et des réparations. Mais nombreux sont ceux, dont Shields, qui voient dans le référendum un moyen pour le pays de enfin prendre en compte son passé raciste.

« Je suis en deuil », a déclaré Shields, qui ne pensait pas vivre assez longtemps pour voir une proposition similaire. « J’ai 77 ans, ce cœur n’en peut plus. »

À sa douleur s’ajoutait le fait que le plus éminent militant du « non » était l’un des deux sénateurs du Territoire du Nord : Jacinta Nampijinpa Price, dont la mère est autochtone et dont le père est blanc.

Shields était furieux de l’affirmation de Price selon laquelle il n’y avait « aucun impact négatif continu de la colonisation », seulement des effets positifs tels que l’eau courante.

Dans une interview, Price, membre de la coalition conservatrice désormais dans l’opposition, a doublé ses commentaires en suggérant que les générations volées avaient bénéficié de l’expérience.

« Si l’on veut être tout à fait honnête sur la situation, les descendants de la génération volée sont ceux qui ont eu accès à l’éducation, ils sont souvent propriétaires de leur propre maison, ils font partie de la classe moyenne autochtone, ils dirigent de nombreuses organisations », dit-elle.

La colère envers Price est forte à Alice Springs, où elle a siégé au conseil municipal avant de se lancer en politique nationale.

Parmi ses nombreux critiques, citons Geoff Shaw. Lorsqu’il était enfant, il était régulièrement expulsé de la ville parce qu’il était noir. Il a effectué deux tournées au Vietnam, puis est rentré chez lui et a découvert qu’il n’était pas autorisé à entrer dans le club des anciens combattants local. Il est resté sans abri pendant quelques années.

Le vétéran décoré a déclaré que lui aussi sauterait l’Anzac Day pour protester contre le résultat du référendum.

The Voice aurait pu aider à éviter des faux pas du gouvernement, comme les restrictions sévères imposées aux communautés autochtones du Territoire du Nord en 2007. Seize ans plus tard, une interdiction de l’alcool reste en vigueur.

« J’ai servi mon pays », a déclaré Shaw, « mais je n’ai même pas le droit de boire une bière. »

Kumalie Kngwarraye a allumé un bol rempli de feuilles d’émeu et a laissé la fumée envahir son public, regroupé au sommet d’Anzac Hill surplombant Alice Springs. En tant que propriétaire traditionnelle, elle effectuait sa première cérémonie de « bienvenue au pays » depuis le référendum de trois jours plus tôt.

« Nous avons un lien fort avec la terre », dit-elle. « Cela, le référendum ne peut pas l’annuler. »

Pendant qu’elle parlait, deux femmes blanches qui ne faisaient pas partie du groupe l’ont interrompue en chantant et en riant.

Partout en Australie, les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres ont passé cette semaine à chercher comment réagir au résultat douloureux du référendum. Pour Kngwarraye, septuagénaire, la cérémonie était une petite façon de se réaffirmer, tout en enseignant sa langue, l’Arrernte.

La direction que prend désormais le mouvement plus large en faveur des droits autochtones reste toutefois incertaine. Le Premier ministre Anthony Albanese s’est engagé à trouver des moyens de remédier aux désavantages auxquels sont confrontés les peuples autochtones.

Le chef de l’opposition Peter Dutton a promis lors de la campagne Voice d’organiser un deuxième référendum sur la reconnaissance constitutionnelle des Australiens autochtones, privés de Voice. Mais il a fait volte-face lundi, affirmant que « le public australien est probablement au courant du processus référendaire depuis un certain temps ».

Avec la défaite de Voice, les espoirs d’une commission fédérale chargée d’étudier la conclusion de traités et la révélation de la vérité semblent anéantis. Le Parlement pourrait légiférer sur la Voix, mais cela serait politiquement risqué après l’échec du référendum et n’aurait pas l’ancrage constitutionnel souhaité par les dirigeants autochtones.

La lutte pourrait se déplacer vers les États et territoires, dont certains ont lancé leurs propres processus pour établir des organismes consultatifs autochtones, des commissions de vérité et des négociations de traités.

Mais les Etats sont déjà confrontés à un post-référendum contrecoup ce que certains Australiens autochtones craignent n’est qu’un début. Tony Abbott, ancien premier ministre et l’un des principaux militants du « non », a récemment appelé à l’annulation des noms de lieux et des drapeaux autochtones – ce que Price a refusé d’exclure.

« Les conservateurs vont nous attaquer maintenant avec tout », a déclaré Forrester.

Certains jeunes militants autochtones ont déclaré qu’eux aussi avaient l’intention d’adopter une ligne plus dure.

« Mes grands-pères et grands-mères se battaient en essayant d’être polis », a déclaré Armani François, un jeune de 18 ans originaire d’Alice Springs. « Mais ça suffit. »

À quelques kilomètres de la ville se trouve un rappel brutal de la nécessité d’un changement. Une douzaine de personnes vivent dans une communauté délabrée appelée Irrkerlantye, ou White Gate. Leurs hangars métalliques deviennent brûlants le jour et glacials la nuit. Sous les planches affaissées se cachent des serpents venimeux, que les habitants combattent en adoptant des chats errants.

L’eau courante a été coupée en 2014 par nul autre que la mère de Price, un fonctionnaire du gouvernement de l’époque qui dit la conduite d’eau de la communauté n’était pas autorisée et présentait un risque pour la santé. Elle a proposé aux résidents un logement en ville, mais ceux-ci ont refusé.

Alors qu’il était assis près d’un feu, le résident John Hayes a déclaré qu’il souhaitait une meilleure maison mais qu’il n’avait pas l’intention de partir.