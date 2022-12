Les abonnés Xbox Game Pass auront bientôt accès aux plus grands titres de Riot Games

Passe de jeu Xbox les abonnés pourront jouer aux plus grands titres de Riot Games, comme League of Legends et Valorantsur PC et mobile à partir de 13h PT, le lundi 12 décembre Microsoft et Jeux anti-émeute annoncé Jeudi.

Les abonnés auront accès à la liste complète des personnages actuels et futurs de chaque jeu. De plus, si vous associez vos comptes Riot et Xbox Game Pass avant le 1er janvier, vous recevrez des avantages et des objets supplémentaires pour chaque jeu, comme un coffre Masterwork et une clé dans League of Legends.

Il y aura des instructions sur Xbox Game Pass pour vous aider à connecter vos deux comptes à partir de lundi. Vous pouvez également trouver ces instructions sur Le site de Riot Games.

Microsoft et Riot Games ont annoncé leur partenariat en Juin. Les sociétés ont alors déclaré que le catalogue de Riot Games serait disponible sur Xbox Game Pass, mais elles n’ont pas précisé quand.

