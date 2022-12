Les abonnés Twitter Blue obtiennent désormais un classement prioritaire dans les conversations

Le nouveau service d’abonnement Twitter Blue ajoute constamment de nouvelles fonctionnalités, et les dernières ont déjà été promises dans le passé. Nous parlons de la priorité donnée aux tweets des abonnés Twitter Blue dans les conversations et de leur permettre de télécharger des vidéos d’une durée maximale d’une heure.

Les vidéos plus longues sont actuellement téléchargeables à partir du Web, et elles peuvent atteindre une résolution de 1080p et une taille de fichier de 2 Go. Avant ce changement, les abonnés Twitter Blue pouvaient télécharger des vidéos d’une durée maximale de dix minutes à une résolution de 1080p, avec une taille de fichier limitée à 512 Mo maximum. Pour l’instant, cette limite s’applique toujours si vous téléchargez depuis les applications Android et iOS de Twitter.

En ce qui concerne les conversations, Twitter indique que les utilisateurs verront “une légère préférence pour les réponses des comptes vérifiés par Blue par rapport aux autres réponses”. En clair – ceux qui ont un abonnement Blue (ou ceux qui ont été vérifiés à l’aide de l’ancien système avant qu’Elon Musk ne prenne le relais) auront les meilleures réponses sur n’importe quelle conversation.

Vraisemblablement, plus de fonctionnalités arriveront sur Twitter Blue à l’avenir, pour en faire une proposition plus attrayante pour les gens qui décident de dépenser 8 $ par mois (ou 11 $ si vous vous abonnez depuis iOS) sur le service. À l’heure actuelle, le badge de vérification bleu est sans aucun doute toujours le tableau principal – nous devrons attendre et voir combien de temps cela peut encore augmenter les numéros d’abonnement Twitter Blue.

