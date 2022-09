Les abonnés T-Mobile bénéficient désormais d’une connexion Wi-Fi gratuite en vol sur United Airlines

Les clients de T-Mobile bénéficient désormais d’une connexion Wi-Fi gratuite en vol sur les vols United Airlines, ce qui en fait la quatrième compagnie aérienne avec laquelle le transporteur s’est associé après Alaska Airlines, American et Delta.

Les clients bénéficient de la même offre sur United que sur les autres compagnies aériennes dans le cadre des avantages de la couverture au-delà de T-Mobile : les abonnés du niveau Magenta Max le plus cher de T-Mobile bénéficient d’une connexion Wi-Fi et d’un streaming illimités, tandis que les forfaits Magenta moins chers bénéficient d’un accès pour la première heure. de vols – ou quatre pass par an pour des données illimitées pour l’ensemble du vol. Tous les niveaux reçoivent des SMS illimités.

Le cadeau Wi-Fi de T-Mobile n’est que le dernier avantage offert alors que les opérateurs se font de plus en plus concurrence pour votre entreprise avec des modules complémentaires en plus du service sans fil de base. T-Mobile a longtemps poussé l’accès dans les avions – à commencer par les messages texte illimités en 2014 – comme une fonctionnalité qui l’a aidé à se démarquer du peloton.

Il y a quelques mises en garde. Seuls certains avions de la flotte de United prendront en charge le Wi-Fi gratuit pour les clients de T-Mobile : certains Boeing 737, 757 et Airbus A319 qui disposent d’Internet en ligne Viasat et Thales.

T-Mobile a réorganisé ses avantages de niveau Magenta pour de meilleurs avantages de voyage en juin pour inclure 5 Go de données haut débit “jusqu’à des vitesses 5G” dans plus de 215 pays, après quoi les abonnés obtiennent des données illimitées à 256 Kbps, contre 128 Kpb auparavant.