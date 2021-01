Les cinémas ont peut-être des difficultés, mais Netflix a connu une année record. Le service de streaming a amassé 200 millions d’abonnés payants, ajoutant un record de 37 millions au cours de 2020. À titre de comparaison, la base d’abonnés de Netflix a augmenté de 28 millions d’utilisateurs en 2019.

Cette croissance rapide signifie que Netflix est passé de 111 millions de membres payants en 2018 à plus de 200 millions l’année dernière. Le revenu par utilisateur a également augmenté, passant de 9,88 $ en moyenne en 2018 à 11,2 $ maintenant.

La plupart des nouveaux abonnés (83%) venaient de l’extérieur des États-Unis et du Canada. Environ la moitié des nouveaux arrivants viennent d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique, tandis que la région Asie-Pacifique est devenue le deuxième contributeur à la croissance des utilisateurs.

Avec tout cela, le chiffre d’affaires annuel est passé à 25 milliards de dollars, soit une augmentation de 24% par rapport à 2019, tandis que le bénéfice d’exploitation est en hausse de 76% à 4,6 milliards de dollars. Netflix a révisé ses prévisions de marge opérationnelle pour l’ensemble de l’année 2021 – il s’attend désormais à une marge de 20%, 2 points de pourcentage de plus que l’an dernier.

Les verrouillages COVID-19 ont provoqué une augmentation du nombre d’abonnés au cours du premier trimestre de 2020, lorsque 15,8 millions d’utilisateurs se sont inscrits. Vous pouvez voir un pic dans le graphique ci-dessous. Pour le premier trimestre de cette année, la société prévoit une modeste augmentation de 6,0 millions de dollars de ses membres.

La dernière saison de La Couronne était un succès et les nouveaux fans ont également regardé les saisons plus anciennes. À ce jour, plus de 100 millions de ménages ont regardé la série. Le gambit de la reine a attiré 62 millions de foyers et est responsable d’une énorme augmentation des ventes d’échiquiers.

Les films ont bien fait aussi, Le ciel de minuit a été regardé par 72 millions de foyers au cours des quatre premières semaines depuis sa création. Holidate a été regardé par 68 millions de foyers, Les chroniques de Noël: deuxième partie de 61 millions et On peut être des héros de 53 millions (au cours des quatre premières semaines).

Les émissions locales ont également attiré un public, par exemple en Allemagne. Barbares a été vue par 37 millions de foyers, émission d’horreur coréenne Sweet Home par 22 millions. Apparemment, des séries en français Lupin devrait devenir le prochain grand succès avec une prévision que 70 millions de ménages le regarderont au cours des quatre premières semaines.

Netflix compte actuellement plus de 500 titres en post-production et prévoit de sortir un nouveau film original chaque semaine de 2021.

Consultez le lien Source pour le communiqué de presse complet avec plus de détails financiers, plus d’informations sur les performances des émissions et des films et d’autres informations.

Source (PDF)