Les abonnés Netflix peuvent télécharger le jeu Immortality pour les appareils iOS

Netflix a commencé à offrir jeux vidéo à ses abonnés l’année dernièremais ça l’avantage supplémentaire n’a pas été pris en compte. Le service de streaming a un nouveau jeu disponible, et il se trouve que c’est l’un des meilleurs jeux de 2022.

Immortality est un jeu vidéo de film interactif du concepteur de jeux Sam Barlow que les abonnés Netflix peuvent télécharger sur leur iPhone et Appareils iOS. Le jeu est disponible pour les plates-formes PC, Xbox et Playstation depuis août et a reçu des nominations pour meilleure direction de jeu et meilleur récit pour les prochains Game Awards.

Pour accéder au jeu, les abonnés Netflix doivent lancer l’application de streaming sur leurs appareils iOS. La page d’accueil contient une liste de jeux où Immortality sera. Appuyez sur le jeu pour ouvrir l’App Store qui peut ensuite être téléchargé sur l’appareil. L’ouverture d’Immortality nécessitera une connexion Netflix et prendra plus de 12 Go de stockage.

Immortality adopte une approche unique du film interactif. Les joueurs contrôlent un appareil de montage vidéo où ils peuvent visionner des séquences de trois films mettant en vedette l’actrice fictive Marissa Marcel. C’est au joueur de résoudre le mystère après avoir examiné divers clips, qui renvoient à d’autres clips.