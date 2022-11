Les abonnés Netflix au Canada peuvent désormais bénéficier d’une réduction sur le prix – s’ils ne voient pas d’inconvénient à regarder des publicités

Netflix a essentiellement tué chaque partie de l’activité de télévision conventionnelle lorsqu’il a lancé un service de vidéo en continu il y a 15 ans. Mais maintenant qu’il fait face à une menace existentielle qui lui est propre de la part de parvenus qui se rapprochent de tous côtés, il emprunte au livre de jeu de son ancien rival pour se sauver : la publicité.

À partir de mardi, Netflix proposera une version de son service de streaming populaire à un tarif fortement réduit de 5,99 $ par mois. Mais il y a un hic : au lieu des forfaits d’abonnement actuels qui permettent aux utilisateurs de se gaver de contenu sans fin et sans interruption, la nouvelle version sans fioritures avec une bibliothèque de contenu plus petite entrecoupera des publicités avant, après et même pendant les émissions.

C’est un retour aux pauses publicitaires qui paient pour la programmation à la télévision conventionnelle.

Il peut sembler étrange de voir l’industrie du streaming boucler la boucle – d’être une alternative aux forfaits de télévision par câble qui intégraient 15 minutes de publicité à chaque heure de contenu, à revenir à un modèle qu’elle a éliminé.

Mais c’est un signe de la façon dont l’inflation et la hausse des coûts se sont propagées dans tous les secteurs de l’économie.

Partager des mots de passe un perdant d’argent

Le service de streaming prend également des mesures pour réprimer les abonnés qui partagent leurs mots de passe avec des amis, la famille et même des collègues – une pratique courante mais qui n’est pas autorisée en dehors d’un foyer. Netflix ne semblait pas se soucier beaucoup du partage de mot de passe, car l’entreprise se développait si rapidement qu’elle était convaincue que quiconque aurait un avant-goût de son contenu gratuitement finirait par s’inscrire.

Mais cela a commencé à changer cette année, car une inflation élevée a incité les consommateurs à surveiller de plus près leurs dépenses, et la société a enregistré des pertes consécutives d’abonnés pour la première fois de son existence.

Ainsi, en plus d’augmenter les prix de ses abonnements sans publicité, Netflix demandera aux abonnés de payer des frais supplémentaires s’ils veulent partager leur mot de passe, à partir de début 2023.

Vincent Georgie, directeur de la School of Creative Arts de l’Université de Windsor, affirme que l’industrie est sur le point de se consolider, car “le consommateur moyen ne va pas maintenir durablement deux, trois, quatre, cinq ou six abonnements de streaming différents”. .’ (Katerina Georgieva/CBC)

“Ils perdent beaucoup de revenus, de tous les comptes partagés”, a déclaré Vincent Georgie, directeur de l’École des arts créatifs de l’Université de Windsor, à Windsor, en Ontario, dans une entrevue avec CBC News.

“Ils ne veulent pas complètement perdre des gens, ils veulent les pousser vers ces abonnements à moindre coût.”

La version de Netflix financée par la publicité coûtera 5,99 $ et ne sera disponible que sur un seul appareil, sans contenu haute définition. C’est différent des versions sans publicité qui commencent à 9,99 $ par mois et vont jusqu’à 21,99 $ pour les abonnements avec toutes les cloches et sifflets.

Georgie a déclaré que l’industrie est sur le point de se consolider, car “le consommateur moyen ne va pas maintenir durablement deux, trois, quatre, cinq ou six abonnements de streaming différents”.

Ce n’est pas un hasard si Netflix déploie une version moins chère financée par la publicité, tout comme des millions de personnes qui utilisaient le service sans abonnement sont sur le point d’être bloquées.

“S’ils sont capables de capturer 60% de ces utilisateurs, ce serait une belle augmentation”, a déclaré Georgie.

Les publicités doivent être spéciales, selon l’exec

Alors que les consommateurs disent rarement qu’ils aiment la publicité, certains dans l’industrie disent qu’il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi, si c’est fait correctement.

Deacon Webster, directeur de la création de l’agence Walrus à New York, a déclaré que Netflix serait bien servi pour faire ressortir son offre publicitaire en éliminant les irritations telles que la répétition de la même publicité plusieurs fois et en créant des publicités uniques, bien faites et coûteuses. adaptés à des spectacles spécifiques, ce qui se passe avec le Super Bowl.

Malheureusement, a déclaré Webster, il n’a pas l’impression que c’est ce que Netflix envisage de faire.

REGARDER | Prochainement : une version moins chère de Netflix avec des publicités : Netflix ramène les publicités avec une nouvelle option d’abonnement moins chère Le plan Basic with Ads de Netflix offrira aux clients une option d’abonnement moins chère s’ils sont prêts à accepter des publicités. Les experts disent que c’est une tentative de séduire les consommateurs soucieux des prix vers le service de streaming.

“Ils n’ont pas de formats spéciaux, ils n’autorisent aucun parrainage spécial”, a-t-il déclaré dans une interview. “Ils vont être achetés comme la publicité typique est achetée sur le réseau et la télévision par câble, donc … il est fort probable que vous voyiez la même publicité encore et encore, peu importe ce que Netflix vous dit du contraire. “

C’est décevant pour des annonceurs comme lui, mais pour des consommateurs comme Hayley Markel, aucune publicité, même bonne, n’est attrayante.

La résidente de Leduc, en Alberta, est une abonnée fidèle de Netflix depuis cinq ans et a déclaré qu’elle n’avait aucun intérêt à économiser de l’argent si cela se faisait au détriment d’être bombardée par plus de consommation. “Ils sont bruyants, ils sont gentils d’odieux”, a-t-elle déclaré à CBC News dans une interview. “Je ne supporte tout simplement pas les publicités.

“Je continuerai à payer mon prix normal ou un prix légèrement augmenté afin de ne pas les regarder”, a-t-elle déclaré.

Hayley Markel de Leduc, en Alberta, qui est abonnée à Netflix depuis cinq ans, dit qu’elle n’a aucun intérêt à payer moins pour le service de streaming si cela signifie regarder des publicités. (Anis Heydari/CBC)

Les sociétés de streaming et les annonceurs misent sur le fait que ce n’est pas un point de vue commun. Aux États-Unis, des géants du streaming tels que HBO, Peacock, soutenu par NBC, et Paramount Plus, propriété de CBS, ont déjà introduit des versions financées par la publicité, et Disney prévoit d’en lancer une prochainement.

Au Canada, un nouveau service appelé Pluto devrait être lancé en décembre avec plus de 100 chaînes d’émissions de télévision gratuites, de films et de sports diffusés “en direct” en ligne sur une plateforme qui imite l’expérience de la navigation sur les chaînes, avec des publicités.

À peu près au même moment, CBC introduira une chaîne de nouvelles en streaming gratuite remaniée qui sera disponible sur CBC Gem et plusieurs autres plateformes de streaming. Un programme phare animé par Andrew Chang sera l’attraction principale, avec des publicités éparpillées tout au long de la journée.

Bien que certains soient sceptiques, Georgie de l’Université de Windsor a déclaré que les gens devraient sous-estimer Netflix à leurs risques et périls, car la société a la réputation d’innover et de faire en sorte que ses rivaux suivent leur exemple.

“Netflix survivra, il n’y a aucun doute dans mon esprit”, a-t-il dit, ajoutant qu’il pense même qu’il est probable que certains qui s’inscrivent à la version publicitaire simple pourraient rapidement passer à des versions plus chères sans publicité, une fois qu’ils verront leurs options .

Si Netflix ne trouve pas le bon équilibre, son incursion dans l’emprunt du modèle économique de la télévision pourrait même conduire au retour d’une autre expérience télévisuelle emblématique : la pause toilettes.

“Dix minutes de publicités Netflix, je ne sais pas si je vais rester assis collé à mon siège”, a-t-il plaisanté. “Je serais assis là, mais je regarderais d’autres écrans.”