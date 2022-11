Les abonnés Disney + bénéficient d’un accès anticipé à des produits exclusifs

Boîte Disney convertir ses binge watchers en binge buyers ?

La société a lancé mardi un test limité pour voir si ses abonnés au streaming achèteront des produits exclusifs sur le thème des émissions et des films Disney +. Jusqu’au 8 novembre, les abonnés ont accès à une poignée de produits de Star Wars, “Black Panther”, “Lightyear” et “Frozen” avant que le grand public n’y ait accès. Les articles comprennent des vêtements, des jouets et des objets de collection.

Le test de Disney intervient juste avant la saison chargée des fêtes et alors que les guerres de streaming continuent de s’intensifier. La société compte plus de 150 millions d’abonnés dans le monde. Mais avec le ralentissement de la croissance, offrir des avantages tels qu’un accès anticipé à des produits exclusifs pourrait attirer de nouveaux abonnés ou empêcher les abonnés actuels de partir.

Mardi déjà, le site avait vendu des produits comprenant des sabres laser Ahsoka Tano à 400 $ signés par l’acteur Ashley Eckstein, des poupées Ahsoka Tano en édition spéciale à 50 $ et un ensemble de sabres laser à 375 $ avec Anakin Skywalker et des poignées d’Obi-Wan Kenobi de “Revenge of the Sith”. “

Les clients peuvent effectuer des achats sur le site Web de ShopDisney ou en scannant un code QR dans Disney+ avec leur smartphone.

La société offre déjà des réductions aux membres Disney + dans ses parcs à thème et centres de villégiature, et d’autres avantages pourraient être en cours si le test s’avère fructueux.