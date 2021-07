Les abonnés de HBO et HBO Max ont atteint 73 millions en 2021

AT&T ne veut peut-être plus de HBO Max, mais la plate-forme de streaming gagne du terrain auprès des clients.

HBO et HBO Max, qui abritent des franchises de genre telles que « Game of Thrones » et « The Sopranos » et des superproductions hollywoodiennes comme « Wonder Woman 1984 », ont ajouté 10,7 millions de clients en un peu plus d’un an, avec 2,8 millions à venir les trois mois se terminant en juin, a rapporté AT&T jeudi. Ces chiffres incluent à la fois HBO Max et la chaîne de télévision HBO.

La société compte 67,5 millions d’abonnés à HBO et HBO Max, dont 47 millions aux États-Unis. AT&T, qui a conclu un accord pour vendre ses activités médias, s’attend à ce que HBO et HBO Max comptent entre 70 millions et 73 millions de clients d’ici la fin de l’année, dépassant les prévisions précédentes.

Netflix, le service de streaming le plus populaire, compte 209 millions d’abonnés, dont environ 66 millions aux États-Unis. Il a gagné des clients au deuxième trimestre, mais la croissance a considérablement ralenti et il a perdu 430 000 abonnés aux États-Unis et au Canada, signe que des fissures commencent à apparaître dans la domination de longue date du streamer.

S’exprimant sur l’ensemble de l’industrie du streaming, Jason Kilar, directeur général de la branche média d’AT&T, WarnerMedia, a déclaré dans une interview : « La seule chose que je peux vous promettre, c’est le changement. Il ne fait aucun doute que le changement est à venir, et c’est approprié parce que nous vivons à une époque dynamique. »