Les abonnés à Disney Plus au Royaume-Uni devront bientôt payer plus pour leur diffusion en continu, avec des abonnements mensuels passant de 5,99 £ par mois à 7,99 £ par mois, et des abonnements annuels passant de 59,99 £ à 79,90 £.

L’augmentation des prix est due à l’ajout de Star, une nouvelle «marque» qui ajoutera des programmes de télévision pour adultes à la bibliothèque Disney +. C’est l’équivalent international de Hulu, une plate-forme de streaming distincte disponible aux États-Unis.

Star sera disponible au Royaume-Uni à partir du 23 février 2021 et sera automatiquement ajouté à la plateforme. Heureusement, la hausse des prix ne prendra pas immédiatement effet pour ceux qui sont déjà abonnés.

Disney a confirmé que les abonnés existants en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada n’auront pas à payer les nouveaux prix avant le 23 août 2021, ce qui donne à Star pendant six mois sans frais supplémentaires. Cependant, les nouveaux abonnés après le 23 février devront payer l’abonnement le plus cher.

Les émissions à venir à Star sur Disney Plus au lancement incluent The X-Files, How I Met Your Mother, Lost, Atlanta et Desperate Housewives. Il y aura également une sélection d’originaux, y compris le tout nouveau thriller Big Sky and Love, Victor, un suivi du film populaire Love, Simon.

Malheureusement, il n’y a aucun moyen de refuser d’avoir Star sur Disney Plus pour maintenir les mêmes prix d’abonnement. Par conséquent, si vous souhaitez économiser de l’argent et pouvez vous permettre de vous engager à un coût initial, nous vous recommandons d’acheter le plan annuel de 59,99 £ en août 2021, juste avant le changement de prix.

Il existe également la possibilité de combiner Disney Plus avec les abonnements existants. Si vous optez pour un forfait mobile avec O2, vous pouvez bénéficier du service pendant six et douze mois selon le forfait que vous choisissez. Vous pouvez consulter d’autres offres dans notre explicatif pour savoir comment obtenir gratuitement Disney +.