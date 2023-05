Les abonnés DISNEY + ont décidé de « boycotter » le streamer après qu’une sélection de leurs émissions préférées ait été supprimée – une série populaire de Marvel en fait partie.

Dans le cadre de sa dernière initiative de réduction des coûts, le streamer commencera à supprimer une poignée de programmes de courte durée à partir du 26 mai.

Getty

Dans le cadre de la réduction des coûts, Disney + supprimera de nombreuses émissions et films populaires[/caption]

Marvel’s Project Power et Marvel’s Voices Rising: The Music of Wakanda Forever sont deux des programmes qui seront interrompus.

Des drames à succès tels que The Mysterious Benedict Society, Y: The Last Man, Pistol et Willow disparaîtront également bientôt du site Web.

Les fans feront également leurs adieux à certains de leurs films préférés, notamment le redémarrage de Cheaper By The Dozen et Artemis Fowl.

Les abonnés ont été déçus car le streamer a coupé tant de leurs émissions préférées.

Beaucoup ont eu recours à Twitter pour se défouler, et certains menacent même de résilier leur abonnement Disney+.

L’un d’eux s’est plaint : « Je n’arrive pas à y croire ! Ils se débarrassent de tous les meilleurs spectacles. Ridicule. »

Un deuxième a ajouté : « C’est juste ennuyeux ! Je vais me désabonner.

Un troisième a fait rage: « De combien de grands spectacles Disney va-t-il se débarrasser ?! »

Un quatrième a fulminé : « Dois-je me désabonner ? Entre cela et l’annulation de Owl House, vous échouez dans la seule chose pour laquelle vous devriez être bon ! »

Un cinquième a écrit : « Comment peuvent-ils annuler Mysterious Benedict Society ?!

En réponse aux plaintes, le compte officiel de la ligne d’assistance de Disney + a écrit: «Nous travaillons toujours à rendre votre expérience de streaming la meilleure possible, et au fur et à mesure que ce travail est effectué, certains titres sont affectés par la suppression de notre plate-forme. Nous nous excusons pour la déception que cela peut causer.

Disney+