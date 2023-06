Les abonnés au câble paient des frais que Comcast ne peut pas expliquer

Les abonnés au câble à des services comme Comcast paient souvent des frais exorbitants. C’est l’une des forces motrices de l’ère de la coupe du cordon. Non seulement les contrats de câble sont longs et contraignants, mais les frais s’accumulent. Les abonnés peuvent même ne pas savoir d’où viennent certains de ces frais.

Pire encore, les fournisseurs pourraient même ne pas savoir d’où viennent certains de ces frais minuscules. Bien sûr, le fournisseur de diffusion est celui qui facture les frais. Quoi qu’il en soit, Comcast a récemment déclaré à la FCC qu’il est tout simplement trop difficile d’expliquer d’où peuvent provenir certains des frais sur les factures des utilisateurs.

Un dossier de Comcast auprès de la FCC a déclaré que les subtilités de ces frais sont difficiles à comprendre pour les utilisateurs quotidiens. Ceci est en réponse à la demande de la FCC de clarifier ce pour quoi les gens peuvent être facturés. Sa déclaration officielle à la FCC a déclaré qu’elle souhaitait rationaliser ces étiquettes, ce qui pourrait masquer davantage les frais.

« Deux aspects de l’ordonnance de la Commission imposent des charges administratives importantes et une complexité inutile pour se conformer aux exigences du label haut débit », lit-on dans la déclaration de Comcast.

Consumer Reports a constaté que ces frais coûtaient à l’industrie du câble plus de 28 milliards de dollars par an. Sans surprise, ces frais par client sont bien supérieurs au tarif annoncé auquel ils pensaient s’être inscrits. Parfois, il peut être 24% plus élevé.

Les abonnés au câble sur Comcast peuvent utiliser le streaming pour échapper aux frais

Les services de streaming individuels sont beaucoup plus simples en termes de prix. Par exemple, Paramount + devient 5,99 $ fin juin. C’est combien il apparaît dans les relevés bancaires. Certes, les abonnements au câble sont plus complexes. Il y a plus de matériel, de connexions téléphoniques et Internet potentielles et sans doute plus d’utilisateurs. Cependant, la FCC demande simplement à des marques comme Comcast de démontrer d’où proviennent tous les frais.

Peut-être que le manque de clarté contribue à ce que les abonnements au câble aux États-Unis plongent à leur point le plus bas au cours des 30 dernières années. Les abonnements au câble sont en baisse de 7 % sur une base annuelle.

PHOTO : IMAGO / Wirestock