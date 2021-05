Les abonnés Amazon Music Unlimited bénéficient d’une mise à niveau gratuite «  Music HD  »

Amazon a annoncé ce matin que Amazon Music Unlimited les abonnés ont accès à Music HD et à sa bibliothèque de contenus musicaux HD et Ultra HD gratuitement. C’est joli, étant donné que le service coûtait 12,99 $ / mois pour les clients Prime. Cette décision s’est également accompagnée d’une baisse de prix globale pour ceux qui n’utilisent pas Music Unlimited, Music HD coûtant désormais 9,99 $ / mois (7,99 $ / mois pour les membres Prime).

Pour ceux qui ne le savent pas, Music HD propose plus de 70 millions de chansons HD sans perte avec une profondeur de 16 bits et une fréquence d’échantillonnage de 44,1 kHz. C’est la «qualité CD», que je n’ai jamais tout à fait comprise, mais je ne suis pas un scientifique solide ou quoi que ce soit. Ceux qui mettent à niveau peuvent également accéder à plus de 7 millions de chansons en Ultra HD (meilleure que la qualité CD), avec une profondeur de bits de 24 bits et une fréquence d’échantillonnage jusqu’à 192 kHz.

Quelqu’un utilise-t-il Amazon sur des services comme YouTube Music et Spotify? Cela semble être une bonne affaire.

// Amazone