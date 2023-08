Les abonnés à Netflix Mail pourraient recevoir jusqu’à 10 DVD mystères

Les fameuses enveloppes rouges de Netflix vont bientôt disparaître, mais pas sans un dernier rebondissement. Le service de divertissement s’est depuis longtemps concentré sur le streaming, plutôt que sur l’envoi de DVD. En avril, le co-PDG Ted Sarandos a déclaré que le service enverrait ses derniers DVD le 29 septembre.

Mais il s’avère que ce ne sont pas tout à fait les DVD finaux. L’entreprise dit la semaine dernière que les abonnés par courrier ont une chance de recevoir un à 10 DVD supplémentaires, envoyés par la poste le dernier jour.

« Au cas où quelqu’un lisant ceci n’est pas inscrit aux e-mails marketing et veut tenter d’obtenir 1 à 10 disques supplémentaires le dernier jour… voici le lien ! » la société a déclaré sur Twitter devenu X.

Seuls les abonnés DVD Netflix sont éligibles à la promotion, et le site avertit qu’il s’agit d’une offre limitée jusqu’à épuisement des stocks. Les abonnés intéressés doivent s’inscrire avant le 29 août sur dvd.netflix.com/FinaleSurprise. Les disques sortiront un mois plus tard, le 29 septembre. Rapports de variété que les disques proviendront de la propre file d’attente de films classés de l’abonné.

Un représentant de Netflix n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Mais ne pensez pas que l’arrêt du DVD de l’entreprise signifie que vous pourrez garder les films en question. Selon le New York Daily Newsles retours des DVD mystères seront acceptés jusqu’au 27 octobre 2023.

Les clients de Netflix DVD uniquement recevront une facture finale en août et continueront de recevoir un service régulier jusqu’à la date du 29 septembre. Les abonnements Netflix en streaming ne seront pas affectés.

Netflix au fil des ans

Netflix a été fondée en 1997 et a commencé par vendre et louer des DVD par courrier, bien que la partie des ventes de l’entreprise ait rapidement échoué, les locations occupant le devant de la scène.

En 25 ans, la société affirme avoir expédié plus de 5,2 milliards de disques et servi 40 millions d’abonnés uniques. Tout a commencé avec Beetlejuice, le tout premier DVD sorti, le 10 mars 1998. Le titre le plus populaire était le drame sur le football de 2009. Le côté aveugle, bien que Netflix n’ait pas révélé combien de fois ce film a été loué. (Ce film est à nouveau dans les nouvelles, avec des sujets Michel Oher et Leigh Anne et Sean Tuohy faire différentes revendications concernant une tutelle et les bénéfices du film.)

Alors que les locations de DVD étaient à la traîne, la société a introduit le streaming multimédia et la vidéo à la demande en 2007. En 2013, Netflix a commencé à proposer son propre contenu original sur le service, à commencer par le drame politique acclamé House of Cards, avec Kevin Spacey et Robin Wright dans le rôle de un couple politique fictif qui se rend à la Maison Blanche. En 2016, Netflix a renommé son service de DVD par courrier en utilisant le nom et le site DVD.com.

Quant à ce que vous pouvez faire maintenant si vous êtes un fidèle du DVD déçu, vous devrez trouver un autre moyen d’obtenir votre dose de film. La plupart des bibliothèques locales prêtent des DVD. (Si vous êtes un utilisateur de bibliothèque, il y a de fortes chances que vous puissiez également diffuser gratuitement des films et des émissions de télévision via des services en ligne tels que Hoopla Digital et Kanopy.

Ou peut-être est-il enfin temps d’envisager de regarder des films et des émissions via un service de streaming par abonnement. CNET propose des guides sur tous les principaux services, notamment Netflix, Disney Plus, HBO Max, Hulu, Prime Video, Paramount Plus, Peacock, Apple TV Plus, Starz et YouTubeTV. Voici un guide des différentes chaînes proposées par divers services de streaming.