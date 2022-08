Les abonnements Xcode Cloud sont désormais disponibles

Apple a lancé aujourd’hui des abonnements pour Xcode Cloud, le nouveau service cloud d’intégration et de livraison permettant aux développeurs de créer, tester et fournir des applications aux testeurs et à l’App Store, avec des prix à partir de 14,99 $ par mois avec 25 heures de calcul gratuites d’entrée de gamme par plan mensuel disponible sans frais jusqu’à la fin de 2023.

Intégré à Xcode 13, Xcode Cloud offre aux développeurs un moyen rapide de créer et de tester des applications. Xcode Cloud peut créer automatiquement des applications dans le cloud pour libérer les Mac des développeurs pour d’autres tâches. Les tests parallèles dans le cloud signifient que les développeurs peuvent tester sur une version simulée de chaque appareil Apple actuel, puis déployer une version de l’application pour des tests internes, ou livrer à des testeurs bêta externes via TestFlight pour un retour instantané.

Les abonnements Xcode Cloud comprennent quatre niveaux comprenant 25 heures de calcul pour 14,99 $ par mois, 100 heures de calcul pour 49,99 $ par mois, 250 heures de calcul pour 99,99 $ par mois et 1000 heures de calcul pour 399,99 $ par mois.

Apple explique qu’une heure de calcul est une heure de temps utilisée pour exécuter une tâche spécifique dans le cloud, comme la création d’une application ou l’exécution de tests automatisés. Par exemple, exécuter 5 tests de 12 minutes chacun équivaut à une heure de calcul. Nuage Xcode exécute des tests en parallèle avec d’autres actions, telles que l’analyse, l’archivage et la création, afin que les développeurs obtiennent rapidement des résultats.

