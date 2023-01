Les abonnements Fitbit Premium tombent à 32 $ pour la première année

L’abonnement Fitbit Premium coûte généralement 10 $ par mois ou 80 $ si vous payez pour une année entière à l’avance. Le prix élevé vous a peut-être empêché de l’essayer, mais Premium affiche des données plus détaillées sur la santé et la forme physique – cela vaut peut-être la peine d’essayer avec la réduction que vous pouvez obtenir jusqu’au 17 janvier.

Eh bien, “vous” si vous n’avez jamais essayé Premium auparavant, ce qui peut être un problème, étant donné que les nouveaux appareils Fitbit et Google Pixel Watch bénéficient généralement de plusieurs mois gratuits.

Quoi qu’il en soit, si vous êtes admissible, vous pouvez choisir un abonnement qui coûte 4 $ pour le premier mois ou 32 $ pour la première année (40 % de réduction). Cette dernière option est le meilleur rapport qualité-prix car elle équivaut à 2,67 $ par mois (contre 6,67 $ avec l’abonnement régulier de 80 $).









Les abonnements Fitbit Premium sont à prix réduit, l’offre se termine le 17 janvier

Il existe un accord similaire pour l’Inde – ₹ 39 pour le premier mois (contre ₹ 99) ou ₹ 399 pour la première année (contre ₹ 999), ce qui équivaut à un peu plus de ₹ 33 par mois.

Les Européens devraient également rechercher une remise, bien que les prix réduits n’apparaissent pas sur le site Web de Fitbit (essayez via l’application).

Vous pouvez trouver plus de détails sur les fonctionnalités supplémentaires activées par Fitbit Premium sur ici. Ceux-ci incluent plus de 200 séances d’entraînement, plus de 200 séances de pleine conscience, des ventilations des scores de sommeil, des rapports de bien-être et plus encore.

