Les abonnements Blue Jay ne sont pas abordables, selon un fan

Les Blue Jays de Toronto ont déclaré qu’une hausse de 813 % du prix des billets de saison récemment signalée par un fan qui avait des billets depuis des décennies était une « mauvaise communication » à la suite de la rénovation du stade.

Steve Gamester a déclaré jeudi à l’émission Your Morning de CTV qu’il était choqué par l’augmentation du coût des billets de saison des Blue Jays de Toronto qu’il achète régulièrement.

Gamester, qui partageait généralement les billets avec deux autres familles, a payé 15 000 $ en 2022 pour deux billets pour 81 matchs. Cette année, il a dit qu’on lui avait dit que le prix de ces mêmes billets était de 137 000 $.

En réponse à un article publié par CTVNews.ca jeudi, l’équipe a déclaré qu’il s’agissait d’un malentendu. Dans un e-mail envoyé plus tard dans la journée, un porte-parole a déclaré que Gamester avait indiqué le prix des meilleures places du stade, et non les places qu’il partage normalement.

Appelant cela une « mauvaise communication », l’équipe a déclaré que les billets n’étaient pas du tout pour un siège comparable.

« M. Gamester est actuellement situé dans la rangée 3, la première rangée derrière les sièges » In The Action « », a déclaré un porte-parole dans un e-mail.

« Des sièges similaires pour M. Gamester l’année prochaine… coûteront environ 18 000 $ par siège, dans le cadre du Batting Tunnel Club. »

Cela représente environ 36 000 $ pour la paire par rapport aux 15 000 $ que Gamester avait précédemment payés. Les Blue Jays ont souligné qu’il s’agissait d’une hausse de prix de 140%, et non des 813% que Gamester avait initialement vus.

L’équipe a noté qu’il y aura une rangée supplémentaire ajoutée à la section devant Gamester, faisant de la sienne la quatrième rangée à la place, tout en incluant « l’accès à un nouveau club premium ».

Selon Gamester, les détenteurs d’abonnements ont reçu un e-mail du personnel des Blue Jays indiquant qu’en raison de la prochaine phase des rénovations du Rogers Centre, certains sièges ont été supprimés, ce qui signifie qu’il y en a moins de disponibles dans cette zone.

Après avoir entendu parler de la construction de la partie inférieure du stade, Gamester s’attendait à ce qu’il y ait des changements, mais il ne s’attendait pas à ce qu’il a vu lorsqu’il est allé acheter les billets de cette saison.

« L’augmentation des prix a été un énorme choc », a-t-il déclaré jeudi à l’émission Your Morning de CTV, faisant référence aux 137 000 $ qu’il pensait devoir payer. « Ce sera une chose vraiment difficile à abandonner. »

La famille de Gamester est titulaire d’un abonnement depuis 1977, les sièges sont donc une tradition. Il espérait que c’était quelque chose qui pourrait être transmis à la prochaine génération de sa famille.

« C’est un peu comme la chose spéciale de notre famille … La chose la plus proche que j’ai d’un héritage familial vraiment précieux », a déclaré Gamester.

Les Blue Jays sont la « bande originale » de sa vie, a-t-il dit, expliquant qu’il se souvenait d’être allé avec ses parents. Son père, a déclaré Gamester, économiserait chaque année pour les laissez-passer, travaillant sur le salaire d’un journaliste de la presse écrite.

« Ce qui me manquera, ce sont les souvenirs : aller aux matchs avec maman et papa, avec des amis qui sont venus et repartis », a-t-il déclaré.

De fortes augmentations des billets surviennent alors que d’autres événements sont également sous le feu des changements de prix, ce à quoi un expert dit que les gens devront s’habituer.

Mais pour Gamester et les autres fans des Jays, c’est une pilule difficile à avaler.

« Les prix augmentent partout », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas (les billets) aussi important que le logement, évidemment, mais ce sont les choses qui sont importantes dans la vie, vous savez, les événements sportifs, les concerts, les événements culturels… Quand le prix monte là-dessus aussi, c’est dur, et Je pense que c’est pourquoi les gens réagissent à cette histoire. »

CTV News a contacté Gamester suite à la réponse des Blue Jays citant le prix de sièges comparables.



Pour écouter l’intégralité de l’interview de Gamester, cliquez sur la vidéo en haut de cet article.