Les abonnements aux podcasts Apple retardés en juin

En avril, Apple a annoncé que sa mise à jour de son application Podcasts rafraîchirait les choses pour les auditeurs et les créateurs. Le nouveau service «Abonnements aux podcasts» permet aux auditeurs de s’inscrire à des émissions de podcast gratuites ou payantes telles que publiées par les créateurs.

Niveaux d’abonnements Apple Podcast (Source: Apple)

Dans un e-mail envoyé aux créateurs et une déclaration à Le bord, Apple reconnaît que certaines des modifications apportées n’ont pas été bien reçues et prend en compte les commentaires d’iOS 14.6 pour une future mise à jour. Il prévoit également de mettre à jour l’interface «Bibliothèque» de l’application Podcasts «dans les semaines à venir». En outre, certains créateurs rencontraient des problèmes avec le contenu téléchargé par les créateurs via son portail Apple Podcasts Connect.



Page d’inscription aux abonnements Apple Podcast (La source)

À la suite de ces changements, Apple décide de reporter le lancement de sa plate-forme d’abonnements à des podcasts jusqu’en juin «pour garantir [Apple] offre la meilleure expérience aux créateurs et aux auditeurs ».

