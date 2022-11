Les abonnements annuels Walmart Plus sont à 50% de réduction – mais seulement pour quelques heures de plus

Novembre est là, ce qui signifie Offres Black Friday commencera plus tôt que tard. Walmart a déjà officiellement a annoncé ses plans pour le Black Friday, et la première série d’offres de la société démarre le 7 novembre avec un accès anticipé pour les membres Walmart Plus. Pour participer aux offres d’accès anticipé, vous devrez être un membre payant de Walmart Plus et ne pas faire partie de l’essai gratuit. Cela coûte normalement 12,95 $ par mois ou 98 $ par an, mais pour un temps limité . Walmart annonce qu’il bénéficie de six mois gratuits puisque vous ne payez que la moitié du prix d’origine.

Cette offre doit expirer à minuit, heure de l’Est, le 3 novembre, ce qui vous laisse une très courte fenêtre pour vous inscrire. Il est également disponible uniquement pour les nouveaux clients, donc si vous avez un compte existant, vous ne pourrez pas renouveler pour une autre année à ce tarif réduit.

WalmartPlus a plusieurs avantages, y compris l’essence à prix réduit, un abonnement à Paramount Plus, la livraison gratuite depuis votre magasin local sur les articles en stock et la livraison gratuite en ligne sans minimum de commande. Walmart indique qu’en plus de sept heures d’accès anticipé exclusif à ses prochaines offres du Black Friday, les clients de Walmart Plus peuvent économiser jusqu’à 800 $ sur les commandes d’épicerie, 500 $ sur les frais d’expédition et avoir accès à plus de 1 000 $ en offres Walmart Rewards. Bien sûr, cela est basé sur plusieurs livraisons hebdomadaires et commandes en ligne, de sorte que votre expérience peut varier en termes d’économies réelles.