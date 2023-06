Les abonnements à Netflix augmentent au milieu de la répression du partage de mot de passe

La page de connexion Netflix affichée sur un écran d’ordinateur portable et le logo Netflix affiché sur un écran de téléphone sont visibles sur cette photo d’illustration prise à Cracovie, en Pologne, le 2 janvier 2023.

Le Netflix La répression du partage de mots de passe en est à ses débuts aux États-Unis, mais elle semble avoir l’effet que le streamer recherchait – un coup de pouce à sa base d’abonnés.

Depuis qu’il a alerté ses membres fin mai de sa nouvelle politique de partage de mots de passe, Netflix a connu ses quatre plus grands jours d’inscription de clients américains depuis que le fournisseur de données Antenna a commencé à suivre le service. Au cours de cette période, Netflix a enregistré près de 100 000 inscriptions quotidiennes sur deux des jours, selon le rapport de l’Antenne.

Le 23 mai, Netflix a commencé envoi des e-mails aux membres indiquant qu’il modifiait ses directives de partage, à savoir que les comptes ne devaient être partagés qu’au sein d’un même foyer.

« Votre compte Netflix est pour vous et les personnes avec lesquelles vous vivez – votre foyer », a déclaré la société dans un e-mail envoyé aux membres depuis lors.

Dans le cadre de la nouvelle politique, les membres ont deux options pour les personnes utilisant leurs mots de passe en dehors de leur foyer. Soit vous transférez le profil à la personne extérieure à son foyer afin qu’elle puisse commencer une nouvelle adhésion qu’elle paie elle-même, soit le membre paie des frais supplémentaires de 7,99 $ par mois et par personne extérieure à son foyer.

Depuis le début du déploiement de l’e-mail, les inscriptions quotidiennes moyennes à Netflix ont atteint 73 000, soit une augmentation de 102 % par rapport à la moyenne des 60 jours précédents, ce qui a dépassé le pic d’inscriptions lors des premiers verrouillages de la pandémie, selon Antenna.

En savoir plus: La répression attendue de Netflix sur le partage de mots de passe met les étudiants à bout

Les services de streaming comme Netflix avaient connu une forte augmentation du nombre d’abonnés au début de la pandémie lorsque les consommateurs étaient chez eux pendant les fermetures. Cependant, cette croissance des abonnés s’est ralentie au cours des années suivantes.

En 2022, Netflix a commencé à voir la croissance des abonnés stagner et, comme d’autres sociétés de médias, il a commencé à chercher des moyens d’augmenter ses revenus. En plus de sévir contre le partage de mots de passe, Netflix a également introduit un niveau moins cher et financé par la publicité.

Alors que le stock de Netflix a pris un coup après avoir signalé sa première perte d’abonnés en une décennie l’année dernière, il a rebondi depuis lors avec l’introduction de directives de partage de mot de passe et de streaming financé par la publicité. Son action a atteint un sommet de 52 semaines vendredi et est en hausse de plus de 40 % depuis le début de l’année.

La société a déclaré que plus de 100 millions de foyers partagent des comptes, soit environ 43 % de sa base d’utilisateurs mondiale, ce qui affecte sa capacité à investir dans de nouveaux contenus.

Netflix a commencé à déployer des conseils de partage de mots de passe sur les marchés internationaux plus tôt cette année. Il avait retardé sa répression du partage de mots de passe aux États-Unis du premier trimestre au deuxième trimestre.