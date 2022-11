Les abeilles vivant en isolement ont la moitié de la durée de vie d’il y a 50 ans : étude

La durée de vie des abeilles élevées en laboratoire aujourd’hui est la moitié de ce qu’elle était il y a cinquante ans, selon une nouvelle étude, qui, selon les chercheurs, pourrait être un signe que le stress environnemental n’est pas le seul facteur affectant la population mondiale d’abeilles.

Les insectes ne sont pas exactement connus pour leur longue durée de vie, mais les apiculteurs constatent des déclins disproportionnés et des taux de renouvellement élevés des colonies depuis des années, notent les chercheurs, les apiculteurs canadiens ayant enregistré des pertes moyennes de près de 45 % de leurs abeilles l’hiver dernier et certains signalant des pertes. jusqu’à 90 % de leurs abeilles.

Des facteurs tels que le changement climatique et les acariens parasites qui ciblent les abeilles ont été notés comme des contributeurs au problème, mais cette nouvelle recherche montre que même avec ces facteurs de confusion supprimés, un schéma préoccupant persiste.

L’étude, publiée début novembre dans la revue à comité de lecture Scientific Reports, a examiné la durée de vie des abeilles maintenues dans un environnement de laboratoire contrôlé et a constaté que leur durée de vie était 50 % plus courte qu’elle ne l’était dans les années 1970.

Les chercheurs affirment qu’il s’agit de la première étude à montrer une nette diminution de la durée de vie des abeilles indépendamment des facteurs de stress environnementaux.

“Nous isolons les abeilles de la vie de la colonie juste avant qu’elles n’émergent en tant qu’adultes, donc tout ce qui réduit leur durée de vie se produit avant ce point”, a déclaré Anthony Nearman, titulaire d’un doctorat. étudiant au département d’entomologie de l’Université du Maryland et auteur principal de l’étude, a déclaré dans un communiqué de presse. “Cela introduit l’idée d’une composante génétique. Si cette hypothèse est correcte, elle indique également une solution possible. Si nous pouvons isoler certains facteurs génétiques, nous pourrons peut-être nous reproduire pour des abeilles à vie plus longue.”

Afin d’isoler les abeilles des facteurs externes, les chercheurs ont collecté des pupes d’abeilles dans des ruches d’abeilles mellifères dans les 24 heures suivant la sortie des abeilles des cellules individuelles en nid d’abeille qu’elles ont lentement développées d’œufs en larves en pupes.

Les abeilles ont été placées dans un incubateur jusqu’à ce qu’elles aient fini de se développer, puis ont été placées dans des cages spéciales pour les maintenir isolées.

Une partie de l’étude consistait à l’origine à examiner le régime alimentaire – si le fait de compléter le régime alimentaire des abeilles avec de l’eau sucrée avec de l’eau ordinaire créerait un régime plus proche de leurs conditions naturelles et une durée de vie plus longue – mais Nearman s’est alors rendu compte que la durée de vie de ses abeilles était nettement plus courte que ceux des expériences de laboratoire similaires menées il y a des décennies, quel que soit le régime alimentaire.

Les abeilles mellifères en cage auxquelles on offrait de l’eau en plus de l’eau sucrée vivaient plus longtemps que celles qui ne recevaient que de l’eau sucrée, de deux à cinq fois plus longtemps.

Pourtant, les abeilles de Nearman ne vivaient qu’environ 17,7 jours, contre 34,3 jours dans les années 1970.

Lorsqu’il a approfondi ses recherches dans d’autres études de laboratoire au cours des 50 dernières années, une tendance inattendue a émergé.

“Quand j’ai tracé les durées de vie au fil du temps, j’ai réalisé, wow, il y a en fait cet énorme effet de temps qui se passe”, a déclaré Nearman. “Les protocoles standardisés pour l’élevage des abeilles mellifères en laboratoire n’ont pas été vraiment formalisés avant les années 2000, donc on pourrait penser que la durée de vie serait plus longue ou inchangée, parce que nous nous améliorons dans ce domaine, n’est-ce pas ? Au lieu de cela, nous avons vu un doublement de la mortalité. évaluer.”

Les chercheurs reconnaissent qu’il s’agit d’une étude en laboratoire, de sorte que les résultats ne sont pas directement applicables aux abeilles élevées par des apiculteurs ou dans des colonies sauvages, mais des études antérieures ont montré qu’il existe une durée de vie similaire entre les colonies d’apiculteurs et la durée de vie des abeilles de laboratoire.

Et une durée de vie plus courte a un impact sur la capacité des abeilles à produire du miel. Selon le communiqué, d’autres études ont montré qu’il y a des productions de miel plus faibles et moins de temps de recherche de nourriture chez les abeilles ayant une durée de vie plus courte.

Donc, en tenant compte de cela, à quoi cela ressemblerait-il si cette baisse de la durée de vie observée dans cette étude de laboratoire était vraie pour la population d’abeilles au sens large ? Les chercheurs ont estimé que cela signifierait un taux de perte de colonies d’abeilles d’environ 33 %, similaire aux taux de perte moyens signalés par les apiculteurs au cours des 14 dernières années.

Si les abeilles ont une durée de vie plus courte indépendamment d’autres facteurs, cela signifie qu’il pourrait y avoir une composante génétique, selon les chercheurs, quelque chose qui pourrait aider les apiculteurs à l’avenir à élever sélectivement des abeilles plus résistantes avec une durée de vie plus longue.

Les chercheurs ont ajouté que davantage de recherches doivent être effectuées pour déterminer toute l’étendue de ces tendances afin de voir si elles existent aux États-Unis et dans d’autres pays afin d’identifier les facteurs contributifs et d’améliorer la durée de vie des abeilles.

L’étude a également noté que leurs données sur les abeilles en cage vivant plus longtemps lorsqu’on leur offrait de l’eau avec de l’eau sucrée devraient éclairer les meilleures pratiques sur la façon dont les abeilles dans les études en laboratoire sont élevées. Ce changement, selon les chercheurs, assurerait non seulement moins de stress pour les abeilles, mais de meilleurs résultats d’étude, car les études portant sur la santé des abeilles ne seront pas confondues par une mauvaise alimentation les laissant sous-alimentées.