Les «abeilles tueuses» revendiquent 6 vies après un accident de bus dans des ruches

Un accident de bus a coûté la vie à six personnes, dont une fillette de 8 ans, après que le véhicule a percuté plusieurs ruches et a été attaqué par un essaim d’abeilles. L’accident s’est produit au Nicaragua lundi lors du trajet d’une heure du bus de Jinotega à San Sebastián de Yalí dans le nord-ouest du pays, selon le Daily Mail. Environ 60 passagers se trouvaient dans le véhicule et au moins 45 d’entre eux ont été attaqués par les « abeilles tueuses ». Il est rapporté que le bus a perdu le contrôle en raison d’une panne mécanique, le faisant chuter pour s’écraser à 160 pieds dans le ravin.

Bien que tous les passagers aient d’abord survécu à l’accident de bus dans lequel le véhicule s’est écrasé dans une plantation de café, les choses ont pris une tournure tragique lorsque la perturbation causée par la collision a bouleversé un essaim d’abeilles africanisées. Les abeilles en colère ont fini par piquer les passagers, entraînant la mort de six personnes et des blessures graves à au moins 14 autres. Les efforts de sauvetage ont été en outre entravés par la présence des abeilles. Parmi les blessés figuraient Justin Rivas, quatre ans, et une femme enceinte nommée Alma Rivas. Alors que certains passagers ont été soignés dans un hôpital local, d’autres ont dû être transportés vers un centre médical à Jinotega.

Des photos et des vidéos graphiques évaluées par le portail montreraient de multiples piqûres douloureuses qui ont causé des marques rouges ressemblant à des furoncles sur le corps des passagers. Plusieurs ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux de l’accident pour charger les survivants dans la camionnette de la ville afin de les transférer vers les hôpitaux. Le conducteur du bus est identifié comme étant Santas Herrera. L’homme de 22 ans conduisait le véhicule sur la route El Caracol-La Ric. Les noms des personnes décédées incluent Kenia Jazmin Soza Bonilla, 19 ans, Reyna Isabel Olivas Montalvan, 84 ans, Dilcia Amparo, 32 ans, Santos Arunlfo Calderon Castellon, 38 ans, Eneyda, 47 ans. Torrez Zelaya et sa fille de 8 ans, Andrea Carolina.

L’unité de transit de la police nationale aurait ouvert une enquête sur l’accident. Selon un rapport du Natural History Museum, les abeilles tueuses, également connues sous le nom d’abeilles africanisées, ont reçu le surnom terrifiant pour leur comportement agressif. Les abeilles ne se trouvent qu’en Amérique du Sud, centrale et du Nord.