Les abeilles robotiques et l’état de surveillance de la Chine

Quelque chose n’allait pas, mais Thomas Schmickl n’arrivait pas à mettre le doigt dessus. C’était en 2007 et le biologiste autrichien passait une partie de l’année à l’East Tennessee State University. Au cours de ses promenades quotidiennes, il s’est rendu compte que les insectes semblaient aux abonnés absents.

Schmickl, qui dirige maintenant le laboratoire de vie artificielle de l’université de Graz en Autriche, ne s’est pas trompé. Les populations d’insectes sont en effet en déclin ou en mutation dans le monde.

Selon lui, les abeilles robotisées pourraient aider à la fois la vraie chose et la nature environnante, un concept qu’il appelle le piratage de l’écosystème. Déjà, certaines entreprises proposent des ruches augmentées qui surveillent les conditions à l’intérieur, voire s’occupent robotiquement des abeilles. Maintenant, Schmickl et ses collègues veulent aller plus loin et utiliser la technologie pour manipuler le comportement des insectes. Lire l’histoire complète.

—Élizabeth Preston

L’État de surveillance chinois prouve que l’idée de la vie privée est plus “malléable” que vous ne le pensez

Au cours de la dernière décennie, les États-Unis – et le monde en général – ont observé avec une inquiétude grandissante l’émergence de la Chine en tant que leader mondial des technologies de surveillance. Bien que cela ait conduit à une multitude d’atteintes aux droits humains, l’État a également utilisé la technologie de surveillance pour faire le bien : pour retrouver des enfants enlevés, par exemple, et pour améliorer le contrôle de la circulation et la gestion des déchets dans les villes.

Comme l’affirment les journalistes du Wall Street Journal Josh Chin et Liza Lin dans leur nouveau livre Surveillance State, le gouvernement chinois a construit un nouveau contrat social avec ses citoyens : leurs données en échange d’une gouvernance plus précise qui, idéalement, rend leur vie plus sûre et plus facile ( même si ça ne marche pas toujours aussi simplement dans la réalité).

MIT Technology Review s’est récemment entretenu avec Chin et Lin de l’idée fausse selon laquelle la vie privée n’est pas valorisée en Chine, de la façon dont la pandémie a accéléré l’utilisation de la technologie de surveillance en Chine et de la question de savoir si la technologie elle-même peut rester neutre. Lire l’histoire complète.

—Zeyi Yang