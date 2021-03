Vous êtes peut-être occupé comme une abeille aujourd’hui, mais ces oiseaux et ces fourmis ne le sont certainement pas. Dans une étude comparative menée entre les oiseaux, les abeilles et les fourmis, les scientifiques ont découvert que les abeilles ont la densité cellulaire la plus élevée dans leur cerveau, plus élevée que la plupart des petits oiseaux. La densité des neurones chez les fourmis s’est avérée beaucoup plus faible. Les chercheurs pensent que ces différences sont dues à leurs modes de vie très différents. À mesure que les abeilles volent, leur traitement des informations visuelles doit être comparativement plus rapide et avancé.

De nombreuses autres caractéristiques cérébrales telles que la taille de sections cérébrales spécialisées qui traitent des informations visuelles, des sons, des odeurs et même des souvenirs ont souvent été comparées entre divers insectes. Cependant, la taille n’est pas la meilleure échelle pour évaluer la puissance cérébrale réelle. Comme de nombreux animaux peuvent avoir un cerveau plus petit pour des raisons ergonomiques, mais ils sont toujours assez intelligents, par exemple, les oiseaux ont un cerveau plus petit, car des plus lourds rendraient le vol difficile. Par conséquent, leurs neurones sont compactés, créant une densité cellulaire élevée.

Selon NewScientistDans les expériences menées par Rebekah Keating Godfrey à l’Université de l’Arizona, les cerveaux de 450 insectes, appartenant à 32 espèces différentes, y compris les abeilles, les guêpes, les fourmis et une espèce de mouche ont été étudiés. Ils ont utilisé une technique récemment développée pour compter les cellules cérébrales.

Les détails sont un peu sanglants – mais ils broient les cerveaux individuels séparément et les laissent tremper dans une solution qui libérerait le noyau de chaque cellule cérébrale. Un colorant pour rendre les noyaux fluorescents a été ajouté à l’aide duquel ils pouvaient être observés sous un microscope à «épifluorescence» en utilisant la lumière ultraviolette.

Ce que disent les résultats:On a découvert que certaines abeilles avaient une densité cellulaire plus élevée que d’autres espèces. Le plus élevé était chez l’abeille sudoripare verte métallique (dans le genre Augochlorella) avec 2 millions par milligramme. Alors que l’espèce de fourmis Novomessor cockerelli n’avait que 400000 cellules par milligramme, Wulfila Gronenberg, membre de l’équipe, dit que cela n’a pas grand-chose à voir avec l’intelligence et plus avec l’acuité visuelle pendant les voyages aériens.