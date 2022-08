Les abeilles peuvent ressentir de la douleur – et elles peuvent aussi être sensibles

Il s’avère que les abeilles peuvent non seulement être capables d’atténuer la douleur, mais aussi de la supporter.

Dans une étude publiée la semaine dernière dans la revue PNAS, des chercheurs au Royaume-Uni ont découvert que les abeilles échangent leur exposition à la chaleur pour avoir accès à une meilleure nourriture. La découverte suggère que les abeilles ne sont pas seulement des automates stupides répondant à des stimuli, mais plutôt des créatures conscientes et sensibles qui peuvent ressentir de la douleur et s’engager dans des prises de décision complexes.

En d’autres termes, les abeilles pourraient être sensibles, ce qui signifierait qu’elles ont la capacité de ressentir et d’avoir des expériences subjectives.

Pour l’expérience, les neurosciences comportementales La candidate au doctorat Matilda Gibbons de l’Université Queen Mary de Londres, ainsi que quatre autres collègues, ont d’abord offert aux abeilles le choix de boire dans deux mangeoires “de haute qualité” étiquetées en jaune avec une solution à 40 % de saccharose (sucre), équipées d’un coussin chauffant inactif. (Les abeilles, un peu comme nous, aiment le sucre.) Différents groupes d’abeilles se sont également vu proposer deux mangeoires alternatives à étiquette rose avec une solution de saccharose à 10, 20, 30 ou 40 %, chacune associée à un coussin chauffant également inactif.

Les abeilles, bien sûr, préféraient la solution de saccharose à 40 % la plus sucrée. Mais les chercheurs ont ensuite répété l’expérience avec une torsion : les mangeoires jaunes à haute teneur en sucre ont été portées à 131 F – assez pour causer de l’inconfort aux abeilles, mais pas des blessures. Les mangeoires roses, qui variaient de 10 à 40 pour cent de saccharose, sont restées non chauffées.

Lorsque la mangeoire non chauffée ne contenait que 10 ou 20 % de saccharose, les abeilles continuaient à boire dans les mangeoires riches en sucre malgré la douleur. Mais lorsque la mangeoire non chauffée contenait 30 ou 40 % de saccharose, de nombreuses abeilles migraient vers elle, utilisant des souvenirs associatifs pour éviter la douleur de la mangeoire chauffée tout en pouvant profiter d’une collation riche en sucre.

“Au lieu d’être une sorte de réponse réflexive robotique, ce qui les ferait toujours éviter la chaleur dans n’importe quelle situation, ils sont capables de peser les différentes options, puis de supprimer cette réponse”, a déclaré Gibbons.

“Travaillez comme cet article récent qui montre des compromis motivationnels [and] suggère très fortement que l’expérience de la douleur est, dans un certain sens, assez révolutionnaire », déclare Heather Browning, philosophe et scientifique du projet Foundations of Animal Sentience à la London School of Economics, qui n’a pas participé à l’étude.

L’une des raisons pour lesquelles il est révolutionnaire, selon Browning, est que la capacité à faire des compromis motivationnels est un marqueur important dans la détermination de la sensibilité. Il a également été observé chez les bernard-l’ermite.

“Au moins l’un des rôles probables de la sensibilité pour un organisme, l’une des raisons pour lesquelles [sentience] évolué, est d’aider un animal à faire des compromis comme celui-ci », explique Browning. “C’est pour les aider à avoir une prise de décision flexible lorsqu’ils ont ces motivations concurrentes.”

Cependant, ce n’est pas une preuve formelle que les abeilles sont sensibles ou qu’elles ressentent de la douleur, ont averti les chercheurs, étant donné la nature intrinsèquement subjective de la douleur et de la conscience. Même comprendre la conscience chez l’homme est encore un mystère, quelque chose de connu en philosophie comme « le problème difficile ».

Mais les chercheurs disent que la possibilité que les abeilles aient une capacité de douleur et de souffrance doit être prise au sérieux, et les résultats pourraient également s’appliquer à d’autres insectes.

« Pouvons-nous vraiment dire que ce n’est pas parce que les abeilles font cela que cela nous en dit long sur les autres insectes ? Cela concerne probablement les plus proches, donc les abeilles, les guêpes, les fourmis et peut-être les mouches, mais à mesure que vous vous éloignez de plus en plus, probablement moins », explique Andrew Crump, biologiste postdoctoral à la London School of Economics et co -auteur de l’étude.

Aussi révolutionnaire que puisse être la nouvelle étude, elle n’introduira pas une révolution des droits des insectes – il suffit de regarder comment nous traitons de nombreux oiseaux et mammifères malgré le consensus général sur leur sensibilité.

Les chercheurs sont au début de ce qui sera probablement un long travail pour mieux comprendre si et comment les insectes sont sensibles. Mais les résultats servent de preuve supplémentaire que le nombre d’espèces que nous incluons comme sensibles peut être sous-estimé – et grossièrement, étant donné qu’il y a environ 10 quintillions d’insectes vivants à tout moment (1 quintillion est un million de milliards).

Le débat sur qui peut être dans le club de la sensibilité

Malgré le succès évolutif extraordinaire des insectes, les chercheurs en sciences animales n’ont commencé à étudier s’ils possèdent une conscience qu’au cours des dernières années.

Jusqu’à la fin des années 1970, les chercheurs dans le domaine se concentraient sur le comportement animal et n’essayaient pas de déterminer si leur comportement conférait la sensibilité. L’esprit animal – si une telle chose existait – était considéré comme une boîte noire qu’il valait mieux laisser fermée.

Cela a changé en grande partie grâce aux travaux de Donald Griffin, un zoologiste formé à Harvard qui a commencé à soutenir à la fin des années 1970 que les animaux, pas seulement les chimpanzés et les mammifères, sont conscients et que leur esprit devrait être étudié plus avant. Ses étudiants ont commencé à mener des études sur les animaux et le domaine, qu’il a nommé «l’éthologie cognitive», s’est développé à partir de là.

L’idée était controversée à l’époque, mais aujourd’hui, il existe un consensus parmi ceux qui étudient la conscience sur le fait que les oiseaux et les mammifères peuvent posséder une sensibilité. Bien qu’il y ait des sceptiques aberrants, il existe également un consensus sur le fait que les poissons ressentent de la douleur, ce qui pourrait être suffisant pour indiquer la sensibilité. Le jury est toujours sur les insectes, et le sera probablement pendant un certain temps, mais notre compréhension d’eux est en train de changer.

« On pense traditionnellement que les insectes sociaux sont entièrement gouvernés par l’instinct : ils peuvent construire des nids complexes et répartir efficacement leur travail par des comportements innés, mais sont considérés comme stupides en tant qu’individus, la complexité n’apparaissant qu’au niveau du groupe », a écrit Lars Chittka, un co-auteur de l’étude et auteur de L’esprit d’une abeille, dans le Washington Post. “Mais il existe des preuves significatives que les abeilles ont un monde intérieur de pensée – qu’elles ne répondent pas aux stimuli uniquement avec des réponses câblées.”

Une grande partie du débat autour de la sensibilité s’est centrée sur le néocortex, la partie du cerveau des mammifères qui traite le langage, la cognition, etc., et qui, selon la plupart des neuroscientifiques, donne naissance à la conscience. Crump dit que les oiseaux n’ont pas de néocortex, mais une structure dans leur cerveau, le pallium dorsal, est similaire et c’est là que les scientifiques pensent que la conscience des oiseaux se trouverait.

Les poissons n’ont pas non plus cette structure cérébrale, mais au cours des deux dernières décennies, les chercheurs en sont venus à croire que les poissons ressentent probablement de la douleur dans la région du télencéphale du cerveau, qui reçoit l’activité de leurs nocicepteurs – des récepteurs sensoriels qui identifient et réagissent aux effets nocifs. stimuli. Nous pourrions mieux comprendre la vie des insectes grâce à des découvertes similaires, mais il sera difficile de déterminer si des espèces d’insectes particulières sont sensibles ou non, sans parler de tous les insectes.

Une grande partie de l’attention actuelle des chercheurs sur les insectes consiste simplement à déterminer quels sont les marqueurs biologiques de la sensibilité, bien que la capacité démontrée à faire des compromis motivationnels, comme l’ont fait les abeilles de Gibbons, en soit un.

L’étude s’appuie sur notre compréhension de la capacité des insectes à la douleur, mais elle ne fournit pas de preuve définitive que les abeilles ou d’autres espèces d’insectes sont sensibles. Cependant, en utilisant le principe de précaution – l’idée que nous devrions pécher par excès de minimiser les dommages face à des informations limitées et à l’incertitude – supposons qu’ils le soient. Cela devrait-il changer la façon dont nous les traitons?

Les abeilles et autres insectes peuvent ressentir de la douleur. Maintenant quoi?

Le débat sur la question de savoir si les insectes sont sensibles peut sembler frivole, compte tenu de leur distance par rapport aux mammifères, sans parler des êtres humains. Mais chaque débat passé sur qui mérite une attention morale et sur l’étendue de notre cercle de préoccupation a semblé frivole à certains. Si seulement une petite fraction des 10 quintillions d’insectes vivants actuellement peut ressentir de la douleur, certains changements pourraient devoir être apportés.

À la lumière de cette étude, le point de départ le plus judicieux est l’apiculture. Selon Jason Schukraft, ancien membre du groupe de recherche Rethink Priorities (il est maintenant à la fondation subventionnaire Open Philanthropy), les quelques milliards d’abeilles gérées dans le monde pour leur miel peuvent souffrir de diverses menaces : exposition aux pesticides, mauvaise alimentation, maladies , le transport longue distance, les inspections invasives des ruches et la récolte du miel. Ces facteurs ont été liés au trouble d’effondrement des colonies, mais ils peuvent être améliorés par une meilleure gestion.

De nombreuses cultures à travers le monde mangent depuis longtemps des insectes, mais ces dernières années, il y a eu une augmentation de l’élevage industriel d’insectes – principalement pour fournir des aliments pour le poulet et le poisson d’élevage industriel, plutôt que pour la consommation humaine directe. C’est une tendance émergente à laquelle nous voudrions peut-être réfléchir à deux fois.

Si nous nous approvisionnions en protéines auprès d’élevages d’insectes plutôt que d’élevages de bovins, de porcs et de poulets, cela pourrait être une victoire pour la santé humaine. Mais si les insectes couramment élevés, comme les grillons et les vers de farine, peuvent ressentir de la douleur, cela pourrait être une catastrophe morale d’un ordre de grandeur pire que l’élevage, étant donné le nombre astronomique d’insectes qu’il faudrait élever pour remplacer les 70 milliards d’animaux terrestres. cultivées dans le monde chaque année.

Nous pouvons trouver des moyens de coexister plus humainement avec les insectes, comme réduire l’utilisation d’insecticides à la maison et dans les fermes. Les décideurs politiques pourraient un jour envisager de protéger également les insectes en vertu de la loi. Plus tôt cette année, le parlement britannique a adopté le projet de loi sur le bien-être animal (sensibilité), qui englobe tous les vertébrés ; les céphalopodes, comme le poulpe et le calmar ; et décapodes, comme les homards, les crevettes et les écrevisses. La loi ne va pas, disons, interdire l’élevage de crevettes, mais c’est un signe que les plus hauts responsables du gouvernement accordent une réelle attention à la question de la sensibilité animale.

Crump dit que leur étude récente, et les études futures, pourraient – lorsqu’elles sont combinées – donner une image plus claire quant à savoir si les abeilles et autres insectes sont sensibles ou non.

« Ce ne sera pas une seule étude [that determines insect sentience], et il ne s’agira pas d’un seul type d’indicateur », a déclaré Crump. Chaque développement ne peut fournir que de faibles preuves de la sensibilité, mais s’il y a suffisamment d’éléments pointant tous vers la même conclusion, dit Crump, “c’est à ce moment-là que nous commençons à avoir un cas assez solide.”