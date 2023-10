Les abeilles peuvent désormais faire rénover leurs ruches – et cela pourrait leur sauver la vie

Un nouveau dispositif créé par des chercheurs ontariens équivaut à ajouter un nouveau porche sûr aux ruches d’abeilles.

ProtectaBEE est une entrée de ruche d’abeilles qui peut aider à protéger les pollinisateurs contre les ravageurs et les maladies.

Ces dernières années, les apiculteurs de tout le pays ont été confrontés à un certain nombre de défis lorsqu’il s’agissait d’entretenir leurs ruches, notamment le changement climatique et les parasites, en particulier le varroa. Les acariens se nourrissent des abeilles et peuvent propager des virus dans les ruches.

Au printemps dernier, les apiculteurs de tout le pays ont signalé d’importantes pertes de colonies. Rod Scarlett, directeur exécutif du Conseil canadien du miel, a déclaré à CBC News en avril que les producteurs de miel de l’Alberta, du Manitoba et de l’Ontario avaient perdu en moyenne 40 à 45 pour cent de leurs abeilles plus tôt cette année, tandis que les pertes atteignaient 60 pour cent au Québec.

C’est un problème qu’Erica Shelley voulait résoudre. Elle est la fondatrice de Best For Bees, une entreprise de recherche et développement pour les apiculteurs basée à Kitchener. Elle a collaboré avec Peter Kevan, chercheur à l’Université de Guelph, sur ProtectaBEE.

Le dispositif ProtectaBEE est de couleur rouge et dispose de buses pour l’entrée et la sortie de la ruche.

L’entrée de la ruche a d’abord été créée pour le guidage des abeilles – un processus développé par Kevan et d’autres chercheurs de Guelph selon lequel les abeilles traversent une poudre de biocontrôle qu’elles secouent sur les cultures tout en récupérant du pollen. La poudre de biocontrôle protège les cultures et lutte contre le varroa parasite.

« C’est encore en développement, cela prendra quelques années », a déclaré Shelley.

Mais en testant le produit, Shelley a déclaré avoir découvert d’autres avantages.

« En fait, la couleur rouge n’est pas facilement visible par les autres insectes », a-t-elle déclaré.

« C’est en fait une protection contre les guêpes, les frelons et les guêpes jaunes et même contre le vol des abeilles dans d’autres ruches », a déclaré Shelley, ajoutant que cela protège également contre les mouffettes et les souris.

Médaille d’argent à la conférence mondiale

ProtectaBEE est désormais reconnu sur la scène mondiale. L’appareil a remporté une médaille d’argent aux World Beekeeping Awards, décernés lors du Congrès apicole international d’Apimondia au Chili le mois dernier.

Shelley dit qu’il y avait environ 20 candidatures de développeurs et d’inventeurs du monde entier, des grandes machines aux petites idées innovantes.

« Devoir des experts du monde entier examiner ce que vous avez inventé et voir tant d’inventions se réaliser au fil des ans, puis de lui décerner une médaille, c’était exactement ce genre d’honneur », a-t-elle déclaré.

Erica Shelley est la fondatrice de Best for Bees, basée à Kitchener. Elle a travaillé avec Peter Kevan, chercheur à l’Université de Guelph, pour développer ProtectaBEE, une entrée de ruche pour les abeilles. Elle porte la médaille d’argent remportée par ProtectaBEE aux World Beekeeping Awards en septembre. (Kate Bueckert/CBC)

« Cela signifie également que nous sommes sur la bonne voie et que ce sur quoi nous travaillons est quelque chose qui a du sens et qui en vaut évidemment la peine. »

Enid Brown, directrice des World Bee Awards, a expliqué que les juges des prix sont tous des apiculteurs pratiques et qu’ils « étudient toutes les expositions et regardent à quel point elles sont pratiques et si l’invention pourrait être utilisée ».

« Ils connaissent d’autres produits sur le marché et se demandent s’il s’agit d’une véritable invention ou de quelque chose qui a été modifié », a déclaré Brown dans un courriel à CBC News.

Kevan dit que Shelley a pris ses recherches précédentes et s’en est inspiré pour créer ProtectaBEE et il dit que c’est une invention intelligente car elle est simple et rapide à utiliser.

Désormais, l’objectif sera d’inciter davantage de personnes à l’utiliser, a-t-il déclaré.

« Cela serait certainement utile, je pense, pour l’aspect commercial de l’apiculture, de la production de miel et de la protection des abeilles domestiques », a-t-il déclaré à CBC News. « Cela doit être accepté par l’industrie et utilisé par l’industrie bien sûr et cela fera son chemin. »

Kevan a déclaré qu’il encouragerait également les agences gouvernementales et les producteurs agricoles commerciaux à ne pas négliger ProtectaBEE comme moyen viable de maintenir des abeilles en bonne santé. Il dit que d’après son expérience, ces groupes n’ont pas vraiment reconnu la recherche canadienne sur la santé des abeilles, même s’il croit qu’ils sont un leader dans le domaine.

« Cela a été une sorte de réponse ho hum de la part des agences de financement gouvernementales et une réponse ho hum de la part des plus grandes entités commerciales établies », a-t-il déclaré.

Projet de données sur les abeilles

Lors de la conférence, Shelley et Best For Bees ont également lancé un mouvement de données Big Bee. Elle dit qu’elle espère que ce sera un moyen de collecter des données auprès des apiculteurs du monde entier pour surveiller les tendances.

« Cela peut être dû à la pollution, à la diversité, aux ravageurs, au fourrage disponible et, grâce à l’apprentissage automatique, nous pouvons réellement répondre rapidement à ces grandes questions », a déclaré Shelley.

« Nous essayons donc de créer ce mouvement… afin que les apiculteurs puissent aider les apiculteurs à résoudre la crise mondiale des abeilles. »

Shelley dit que c’est très personnel pour elle de protéger les abeilles.

« Les abeilles sont très importantes pour notre environnement et aussi pour notre sécurité alimentaire », a-t-elle déclaré. « Notre capacité à manger de la bonne nourriture va de pair avec leur survie. »