Les abeilles ont le dernier mot dans les sculptures collaboratives d’Ava Roth – Colossal

Les abeilles ont souvent mauvaise réputation, malgré les immenses avantages qu’elles procurent, et ceux-ci vont bien au-delà du miel. Responsable de la pollinisation un tiers de l’approvisionnement alimentaire mondial, les insectes bourdonnants nous permettent de déguster du café, des tomates, des fraises, de la vanille et une myriade d’autres types de produits.

La crise climatique, la destruction de l’habitat, les pesticides et les espèces envahissantes font partie des nombreux facteurs qui ont conduit à un déclin sans précédent des populations d’abeilles domestiques au cours des deux dernières décennies. Mais pour l’artiste basé à Toronto Ava Roth (précédemment), la visibilité est un principe majeur de sa pratique unique et collaborative.

«Plateau Kintsugi, noir», 21 x 21 pouces

Dans des cadres en bois concentriques, Roth brode des motifs avec du fil et des perles, créant ainsi la base de la phase suivante de son processus : insérer des œuvres individuelles dans sa ruche et inviter les abeilles à déterminer la composition finale.

La relation humaine à la nature, reflétée par ce que Roth décrit comme la « tension entre contrôle et nature sauvage », considère notre rôle dans l’adaptation de la nature à nos propres besoins et aux conséquences de nos actions.

Les abeilles construisent instinctivement des murs de cellules prismatiques pour protéger leur couvain et stocker le miel et le pollen, et la géométrie organique se double dans les pièces de Roth non seulement comme une esthétique emblématique mais aussi comme un rappel des capacités remarquables des créatures.

Récemment, l’artiste expérimente des structures tridimensionnelles et des cadres ronds, s’éloignant du format rectangulaire traditionnellement associé aux ruches. Elle s’est également lancée dans un nouveau kintsugi-série de style dans laquelle les abeilles « réparent » des tessons de poterie cassés avec leur peigne.

Détail de « Poterie cassée, réparée », 21 x 21 pouces

Détail de « Plateau Kintsugi, Robin’s Egg Blue », 21 x 21 pouces

«Poterie cassée, réparée», 21 x 21 pouces

« Dentelle perlée blanche, cercle », encaustique, papier japonais, dentelle japonaise, fil à broder, perles de rocaille, nid d’abeille naturel et cadre en érable local de l’Ontario, 17,5 x 17,5 pouces

Objets en nid d’abeille fabriqués à partir de roche, de bois de cerf, de panier et d’œuf avec des aiguilles de pin, enveloppés dans un cordon métallique ciré

« Fer à cheval, piquants et épines »

Détail de « Dentelle japonaise, or et noir », encaustique, papier japonais, ruban japonais, fil métallique, perles de rocaille, nid d’abeille naturel et cadre en érable local de l’Ontario, 17,5 x 17,5 pouces

« Bois de cerf et nid d’abeille », bois de cerf, cordon ciré et nid d’abeille

« Mer et ciel, encaustique de cyanite bleue », papier japonais, cristaux de cyanite bleue, feuille d’or, fil à broder et nid d’abeille naturel sur panneau de bois, 17,5 x 17,5 pouces