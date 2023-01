Les abeilles mellifères ne sont pas en danger. Ces abeilles sont.

Que savez-vous des abeilles ? Qu’ils produisent du miel ? Qu’ils vivent dans une ruche ? Qu’ils pullulent ?

Eh bien, j’ai des nouvelles : ces caractéristiques ne décrivent pas la plupart des abeilles aux États-Unis. Sur les quelque 4 000 espèces indigènes, pas une seule ne produit du vrai miel. Pas une! La plupart d’entre eux vivent seuls. La plupart d’entre eux n’ont pas de reine.

Les abeilles que beaucoup de gens connaissent sont les abeilles mellifères, Apis mellifera, une espèce non indigène que les Américains ont ramenée d’Europe il y a des siècles. Les apiculteurs les gèrent comme n’importe quel autre animal de ferme, pour produire du miel et polliniser les cultures.

Les abeilles mellifères européennes sont sans doute l’insecte le plus célèbre au monde. Ce sont des abeilles ! Des abeilles floues, bourdonnantes et productrices de miel ! Et ils méritent au moins une partie de cette attention. Environ un tiers de la nourriture que nous mangeons provient de plantes que les abeilles pollinisent, et elles font face à plusieurs menaces, ce qui a alimenté une campagne nationale pour «sauver les abeilles».

Mais toute cette attention portée aux abeilles mellifères a, selon certains écologistes, éclipsé leurs homologues indigènes : les abeilles sauvages. Ils forment un groupe incroyable, que l’on trouve dans toutes sortes de couleurs et de tailles, et ce sont aussi des pollinisateurs importants – meilleurs, à certains égards, que les abeilles mellifères. Dans l’ensemble, les abeilles indigènes courent également un risque d’extinction beaucoup plus élevé, en partie à cause de la prolifération des abeilles mellifères européennes.

Les abeilles mellifères ne risquent finalement pas de disparaître. Alors peut-être que pendant tout ce temps nous avons sauvé les mauvaises abeilles.

“Les gens consacrent une grande partie de leur amour, de leur attention et de leur financement aux abeilles mellifères”, a déclaré Hollis Woodard, chercheur sur les abeilles à l’Université de Californie à Riverside. « Cela peut être préjudiciable aux abeilles sauvages. Si nous voulons vraiment dire : « Sauvez les abeilles », je pense que nous devons clarifier certains faits sur qui est qui et quoi est quoi.

L’essor de l’abeille

L’abeille que beaucoup d’Américains adorent a été transportée ici sur des bateaux en bois il y a 400 ans. À l’époque, les fermes américaines étaient petites et pollinisées par des insectes sauvages. Les colons utilisaient les nouvelles abeilles (les débutantes ?) pour la cire de bougie et, bien sûr, le miel.

Mais au cours des siècles suivants, alors que les fermes se répandaient et que les pollinisateurs indigènes déclinaient, les abeilles mellifères sont devenues une grande entreprise en tant que pollinisateurs commerciaux. De manière pratique, les abeilles pollinisent un large éventail de cultures et vivent dans des colonies qui peuvent être transportées par camion à travers le pays, arrivant dans les fermes lorsque les plantes sont en fleurs.

Aujourd’hui, les États-Unis comptent près de 3 millions de colonies d’abeilles mellifères, soit des dizaines de milliards d’abeilles. Ils pollinisent environ 15 milliards de dollars de cultures chaque année, des amandes de Californie aux courgettes.

Les abeilles sont devenues populaires parce qu’elles aident à produire notre nourriture. Ce qui les a transformées en icônes environnementales, cependant, était un récit quelque peu trompeur autour du “déclin des abeilles” qui a émergé dans les années 2000.

Vers 2006, les apiculteurs ont commencé à signaler d’énormes pertes de colonies d’abeilles mellifères. “Cela a sonné l’alarme”, a déclaré James Cane, expert en abeilles et chercheur émérite à l’USDA. “L’apiculture était menacée”, a-t-il déclaré, et des appels à “sauver les abeilles” ont circulé.

Cette menace était, et est toujours, bien réelle. En plus des pesticides et de la perte d’habitats, les acariens parasites se propageaient rapidement parmi les ruches dans les années 2000 et provoquaient l’effondrement des colonies, ce qui est toujours préoccupant aujourd’hui.

Mais le déclin des abeilles, comme la plupart du public le comprend, a toujours été lié aux abeilles mellifères non indigènes gérées, et non aux abeilles sauvages. Cette distinction est importante car les abeilles mellifères européennes ont toute une industrie qui travaille pour les soutenir – pour traiter les colonies malades – contrairement aux abeilles sauvages.

Même au plus fort du déclin des abeilles, il y avait encore plus de 2 millions de colonies aux États-Unis. Pendant ce temps, à l’échelle mondiale, les colonies d’abeilles mellifères ont augmenté de plus de 80 % depuis les années 1960.

“Il y a probablement plus d’abeilles mellifères sur la planète aujourd’hui qu’il n’y en a jamais eu dans l’histoire”, a déclaré Scott Black, directeur exécutif de la Xerces Society, une organisation à but non lucratif qui défend la conservation des pollinisateurs. “Il n’y a pas de souci de conservation.”

On ne peut pas en dire autant des abeilles indigènes.

De nombreuses abeilles indigènes sont menacées d’extinction

Si les abeilles indigènes ne sont pas comme les abeilles mellifères, à quoi ressemblent-elles ? La plupart d’entre eux sont solitaires et nichent dans le sol. La plupart n’ont pas de reines. Ils ne font pas de danses pour trouver du miel. Et aucun d’entre eux ne produit le type de miel que nous mangeons (les bourdons fabriquent une substance ressemblant à du miel à partir du nectar, mais en quantités beaucoup plus petites).

Ils sont aussi un groupe diversifié. Certains ne mesurent que quelques millimètres de long et ressemblent à des moucherons, tandis que d’autres – les bourdons et les abeilles charpentières, par exemple – mesurent plus d’un pouce. De nombreuses abeilles consomment du nectar et du pollen, comme les abeilles mellifères ; d’autres mangent de l’huile !

Les images ci-dessous n’en montrent qu’une poignée, de la petite abeille métallique (qui boira en effet la sueur humaine) au bourdon américain poilu et même mignon.

En tant que groupe, les abeilles sauvages sont considérées comme des pollinisateurs extrêmement importants, en particulier pour les jardins familiaux et les cultures que les abeilles mellifères ne peuvent pas polliniser. Les tomates, les aubergines et les poivrons, par exemple, nécessitent une “pollinisation par buzz” ; les abeilles doivent faire vibrer leur corps pour libérer le pollen – un comportement que les abeilles mellifères ne peuvent pas faire (les bourdons et certaines autres espèces indigènes le peuvent).

Pourtant, ces services gratuits fournis par les abeilles indigènes diminuent. Alors que les abeilles sauvages sont, en tant que groupe, peu étudiées, les recherches existantes suggèrent que de nombreuses espèces sont menacées d’extinction. « Du point de vue d’un défenseur de l’environnement, les abeilles indigènes sont celles qui ont le plus besoin de soutien », a écrit Alison McAfee, chercheuse sur les abeilles à l’Université de la Colombie-Britannique.

Près d’une abeille indigène sur quatre en Amérique du Nord est en péril, selon une évaluation réalisée en 2017 par le Center of Biological Diversity, un groupe de recherche et de défense. Il s’agit notamment d’espèces qui sont déjà en voie de disparition au niveau fédéral – comme le bourdon rouillé – et un pipeline d’autres qui « marchent vers la liste des espèces en voie de disparition », a déclaré Woodard.

La principale menace est la même que celle qui pèse sur presque toutes les espèces sauvages : la destruction des habitats naturels, tels que les prairies. “Les abeilles indigènes ont reculé dans la mesure où l’habitat sauvage a reculé”, a déclaré Cane.

Il a utilisé l’Iowa comme exemple : Au cours des deux derniers siècles, l’État a perdu plus de 99 % de sa prairie à herbes hautes, principalement au profit de l’agriculture industrielle. Tout comme l’Illinois. Les Prairies regorgent de fleurs sauvages et constituent un paysage incroyablement important pour les abeilles, y compris le bourdon à tache rousse.

Les pesticides et les fongicides sont également un problème, en particulier un groupe de produits chimiques appelés néonicotinoïdes conçus pour tuer les ravageurs agricoles. “Nous venons de montrer à maintes reprises que les néonics sont mauvais”, a déclaré Woodard. « Ils sont absorbés par le pollen du nectar ; ils blessent les abeilles de différentes manières.

Comme Vox l’a déjà signalé, la réglementation américaine sur les pesticides est souvent à la traîne de la science sur la façon dont ces produits agrochimiques nuisent aux abeilles et aux autres pollinisateurs. (Les néonicotinoïdes sont pour la plupart interdits en Europe mais restent légaux dans presque tous les États-Unis.)

De plus en plus, la recherche pointe également une autre menace, quelque peu paradoxale.

Comment les abeilles mellifères pourraient nuire aux abeilles sauvages

Les abeilles mellifères sont des butineuses hautement qualifiées. Une seule colonie peut collecter environ 22 livres de pelotes de pollen (pollen mélangé à du nectar) pendant trois mois d’été, selon une étude de 2016 menée par Cane.

C’est assez pour nourrir la progéniture de 110 000 abeilles solitaires, selon l’étude. “Les abeilles mellifères sont exceptionnellement douées pour éliminer le pollen des paysages”, a déclaré Woodard.

Et cela peut être un problème pour les abeilles indigènes. Dans certains paysages, où les plantes à fleurs sont limitées, les insectes indigènes rivalisent avec les abeilles mellifères pour le pollen et le nectar. En conséquence, ils peuvent avoir à voyager plus loin pour se nourrir et finalement recueillir moins de nourriture pour leurs petits.

De plus, certaines abeilles indigènes ne récoltent le pollen que d’une ou d’une poignée de fleurs ; contrairement aux abeilles mellifères, ces espèces ne peuvent pas facilement passer d’une source de nourriture à une autre car le pollen s’épuise.

“Vous ne pouvez pas avoir une ressource finie, ajouter un animal domestique qui la consomme et vous attendre à ce que tout soit beau après”, a déclaré Cane. (Un nombre croissant de recherches montre que la concurrence avec les abeilles mellifères est mauvaise pour les abeilles indigènes.)

Les apiculteurs commerciaux laissent souvent leurs abeilles butiner dans les écosystèmes naturels lorsque les insectes ne travaillent pas dans une ferme, a déclaré Cane. Dans l’Utah, où il est basé, des ruchers d’abeilles domestiques gérés sont parfois garés sur des terres publiques, et chacun peut avoir 30 ou même 60 colonies. C’est comme une ville de gens affamés de nourriture, prêts à piller la campagne, dit-il. Il existe également des colonies d’abeilles mellifères «sauvages» – celles qui ne sont pas gérées par les humains – à travers le pays.

La concurrence n’est pas la seule préoccupation. Les colonies denses d’abeilles mellifères peuvent également être des réservoirs de virus et d’autres microbes pouvant causer des maladies de la faune, a déclaré McAfee à Vox. Des experts comme elle craignent que ces virus ne se propagent aux populations d’abeilles indigènes, bien qu’il reste encore beaucoup d’inconnues. “Nous ne savons pas dans quelle mesure ces virus causent de véritables maladies chez les abeilles indigènes”, a déclaré McAfee.

Ce qui est clair, a-t-elle dit, c’est que les scientifiques doivent mieux comprendre et éradiquer les maladies dans les colonies d’abeilles domestiques gérées pour arrêter les retombées mortelles potentielles. Pour protéger les abeilles sauvages, cependant, les scientifiques auront besoin de solutions qui vont au-delà de l’abeille mellifère.

Comment vous pouvez aider à sauver les abeilles

À moins de changements massifs dans notre système alimentaire, nous aurons toujours besoin d’abeilles mellifères. Mais nous avons aussi besoin d’abeilles sauvages.

Les fermes en dépendent, y compris celles qui ont des cultures commerciales (les abeilles indigènes améliorent les rendements des cultures, même dans les fermes qui déploient des abeilles mellifères) et les jardins familiaux. S’il y a des fleurs qui poussent dans votre jardin – des tournesols, peut-être, ou de l’échinacée – les abeilles les pollinisent probablement.

Cela nous amène à ce qui est peut-être le moyen le plus simple pour les individus d’aider les abeilles indigènes : planter des fleurs ! Surtout les indigènes qui fleurissent à différents moments de l’année. Des groupes comme Xerces Society facilitent cela en fournissant des guides de plantation pour chaque région.

Les abeilles indigènes (et de nombreuses autres créatures) bénéficient également d’un peu de gâchis, a déclaré Woodard. Ne ratissez pas toutes les feuilles. Laissez une branche tombée en place.

“Nous avons besoin d’un changement radical dans la façon dont nous pensons aux espaces qui nous entourent, à ce qu’est un” bel espace “et à ce que cela signifie d’être un bon intendant”, a déclaré Woodard. “Gardez les choses sauvages, laissez les choses un peu moins manucurées.”

Ce que vous ne devriez absolument pas faire, disent les experts, c’est acheter une colonie d’abeilles mellifères. “Cela n’aide certainement pas”, a déclaré McAfee. Au lieu de cela, a-t-elle dit, “les gens devraient penser à donner envie aux abeilles indigènes de venir à eux”.