Les abeilles et la vitesse de leurs ailes – Kelowna Capital News

Bonjour Okanagan! Commençons votre mercredi du bon pied !

Fait amusant: Les abeilles battent des ailes 230 fois par seconde.

En ce jour

En 1979, ESPN fait ses débuts.

En 1986, la relecture instantanée est utilisée pour revoir une pièce pour la première fois dans l’histoire de la NFL.

En 2018, le rappeur Mac Miller meurt d’une overdose à 26 ans.

jours fériés

Aujourd’hui, c’est la journée de l’achat d’un livre, la journée nationale des amateurs de bière, la journée nationale Feel the Love, la journée internationale de l’air pur et la journée nationale du salami.

Prévisions météorologiques d’Environnement Canada

À Kelowna

À Penticton

À Revelstoke

Dans le bras de saumon

À Vernon

Dans le cas où vous l’avez manqué

Rendez-vous sur Bernard est fermé pour la saison. En savoir plus ici.

Bénévoles recherchés pour les services de soutien d’urgence de Penticton. En savoir plus ici.

Une vidéo d’activité suspecte incite la présence massive de la GRC à la résidence de Salmon Arm. En savoir plus ici.

Tendance

Le joueur de champ intérieur des Detroit Tigers, Kody Clemens, a dû lancer lundi soir et a éliminé le meilleur joueur de baseball de Shohei Ohtani et a célébré le moment amusant. Lui et son père, Roger, détiennent désormais le record de la MLB pour la plupart des retraits au bâton par un duo père-fils (Roger – 4 672, Kody – 1).

Sauvez cette balle ! 😂 Kody Clemens était pressé d’éliminer Shohei pour son premier K. pic.twitter.com/UD4zJ29TWk – MLB (@MLB) 6 septembre 2022

Anniversaires de célébrités

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec l’actrice Evan Rachel Wood (35 ans), la comédienne Leslie Jones (55 ans), le rappeur Eazy-E (aurait eu 58 ans) et le chanteur de rock Buddy Holly (aurait eu 86 ans) .

passez une bonne journée tout le monde!

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

caféKelownaOkanagan