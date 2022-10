Les abeilles doivent bourdonner pour la Coupe du monde – car les recherches montrent qu’elles peuvent jouer au football

Les BEES doivent être en effervescence pour la Coupe du monde – car les recherches montrent qu’ils peuvent jouer au football.

Les insectes ont été observés en train de profiter d’un kickabout dans leurs kits rayés jaunes et noirs – tout comme les Hornets à Watford.

La recherche montre que les abeilles aiment jouer au football Crédit : Getty

Des bourdons ont été vus rouler à plusieurs reprises une petite balle en bois

Dans une série d’expériences, des bourdons ont été vus rouler à plusieurs reprises une petite balle en bois, bien qu’ils n’aient aucune incitation à le faire.

Tout comme leurs homologues humains footballeurs, les jeunes abeilles étaient plus occupées sur le ballon que leurs aînées, certaines l’essaillant 117 fois.

D’autres tests ont montré qu’ils étaient allés chercher le ballon au lieu d’opter pour une friandise, renforçant l’idée qu’ils jouaient au jeu des abeilles pour un pur plaisir.

Le chercheur Samadi Galpayage, doctorant à l’Université Queen Mary de Londres, a déclaré : « C’est certainement époustouflant, parfois amusant, de regarder les bourdons montrer quelque chose comme un jeu.

« Ils approchent et manipulent ces ‘jouets’ encore et encore.

Cela montre, une fois de plus, que malgré leur petite taille et leur petit cerveau, ils sont plus que de petits êtres robotiques.