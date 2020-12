C’est certainement une façon de défendre votre maison.

Les scientifiques ont observé que les abeilles mellifères asiatiques collectent les excréments de poulet, la bouse de buffle et même l’urine humaine, puis les enduisent autour des entrées de leurs nids pour arrêter les attaques de frelons géants en maraude.

La pratique piquante est le premier cas documenté d’abeilles mellifères collectant des matières non végétales, et le premier exemple clair qu’ils peuvent utiliser un «outil» (dans ce cas, des excréments).

Une équipe dirigée par Heather Mattila du Wellesley College a publié mercredi une étude sur le phénomène dans la revue PLOS ONE.

« Nous ajoutons une autre défense assez compliquée dont disposent les abeilles mellifères asiatiques à une liste déjà impressionnante de défenses dont elles disposent pour empêcher ces frelons de détruire leurs colonies », a-t-elle déclaré. AFP.

On savait auparavant que les abeilles mellifères, célèbres pour leur collection prolifique de ressources, ont mis au point un éventail de stratégies pour détourner les attaques des prédateurs.

Il s’agit notamment de protéger physiquement leurs colonies, d’effectuer des secousses corporelles synchronisées ou des parades en forme de vagues, de siffler ou d’envelopper les intrus dans une balle jusqu’à ce qu’ils surchauffent.

Les frelons géants, qui sont quatre à cinq fois plus gros que les abeilles mellifères, sont des machines à tuer bien blindées avec une piqûre venimeuse et des mandibules puissantes pour écraser, démembrer et mâcher des proies.

Un frelon éclaireur peut trouver un nid d’abeilles, le marquer chimiquement, puis recruter jusqu’à 50 de ses propres compagnons de nid pour un abattage en gros – tuant des milliers de leurs cibles puis occupant leur maison.

Dans la nouvelle étude, Mattila et ses collègues ont observé trois ruchers au Vietnam, où un apiculteur les avait informés que les endroits étranges observés sur les nids d’abeilles mellifères provenaient en fait de la bouse de buffle d’eau.

«Nous pensions que ce serait fou parce que les abeilles ne ramassent pas de fumier», a déclaré Mattila.

L’équipe a confirmé que les abeilles collectaient effectivement des excréments et autres excréments, qu’elles appliquaient autour de l’entrée de leur nid en réponse aux visites de frelons géants, mais pas en réponse aux visites d’espèces de frelons plus petites et moins menaçantes.

Ils ont également constaté que les colonies exposées aux sécrétions de glandes que les frelons géants utilisent pour marquer les nids à attaquer avaient plus de taches fécales autour de l’entrée de leur nid après six heures que les colonies exposées à une substance témoin.

Les frelons étaient moins susceptibles d’atterrir sur les entrées des nids avec un grand nombre de taches fécales, et ils passaient 94% moins de temps à mâcher à l’entrée s’ils atterrissaient.

Les auteurs ont écrit que les excréments d’animaux peuvent contenir des composés qui dissuadent les frelons. Ou, cela pourrait masquer les marqueurs chimiques que les frelons déposent pour cibler les colonies pour des attaques de masse.

« L’utilisation d’excréments d’animaux par les abeilles mellifères asiatiques met en valeur l’impressionnante suite d’armes qu’elles ont développée pour défendre leurs colonies contre l’un de leurs prédateurs les plus dangereux », ont-ils déclaré.

« Il met également en évidence les raisons pour lesquelles les abeilles européennes, qui n’ont pas ces défenses, succombent si facilement aux frelons géants lorsqu’elles sont introduites l’une dans l’autre. »