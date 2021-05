Les abdos de Shweta Tiwari étourdissent Arjun Bijlani au Cap, partage une photo sur les réseaux sociaux! | Actualités télévisées

New Delhi: L’actrice de télévision Shweta Tiwari pourrait braver une bataille personnelle avec son ex-mari Abhinav Kohli ces derniers jours pour son fils Reyansh, mais la star est assez vive pour ses engagements professionnels. Elle est à Cape Town, en Afrique du Sud pour Khatron Ke Khiladi 11 et donne son meilleur coup.

Comment savons nous? Bien, Shweta Tiwari est plus en forme que jamais et a travaillé dur ces derniers temps. L’un des participants de l’émission et acteur de télévision populaire Arjun Bijlani a partagé son histoire Instagram où il est stupéfait par son cadre plus ajusté.

Arjun lui demande en plaisantant, ‘apke Chyawanprash ka naam btao’, ce à quoi elle a répondu en riant en disant, travail acharné. « L’acteur de Naagin lui a alors demandé de montrer ses abdos et de t’occuper de toi, Shweta Tiwari a fait étalage de ses abdos de planche à laver comme un pro!

Voici la capture d’écran, regardez:

Pour l’inversé, Shweta Tiwari a récemment été tapée à l’aéroport de Mumbai alors qu’elle se dirigeait vers Cape Town, en Afrique du Sud, pour l’émission de télé-réalité d’aventure « Khatron Ke Khiladi 11 ». Avec plusieurs autres, l’actrice a volé ensemble et leurs photos ont été éclaboussées partout.

Shweta et Abhinav Kohli se sont mariés en 2013. Le couple a un fils nommé Reyansh Kohli.

Avant Abhinav, Shweta était mariée à l’acteur Raja Chaudhary. Ils ont divorcé en 2007 après neuf ans de mariage. Shweta a une fille Palak Tiwari avec lui.