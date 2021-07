Les abdos de la planche à laver de Hrithik Roshan dans la séance photo de Dabboo Ratnani, Farah Khan l’appelle « Dieu grec » ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’idole de Bollywood Hrithik Roshan est à côté d’être capturé par le célèbre photographe Dabboo Ratnani pour son tournage du calendrier 2021 et la photo monochrome de l’acteur crée une tempête sur Internet. Sur la photo, on peut voir Hrithik allongé, affichant ses abdominaux parfaitement ciselés et en planche à laver et regardant le plafond avec ses yeux marron clair rêveurs. Le réalisateur Farah Khan a été frappé par sa dernière séance photo et a commenté : « Pas étonnant qu’ils appellent ua Greek God ».

Découvrez l’image grésillante:

Hrithik a récemment annoncé Krrish 4, augmentant le niveau d’excitation de ses fans d’un cran. À l’occasion des 15 ans de la franchise, le fringant acteur a profité de son compte Instagram et a partagé une vidéo sur son prochain film de super-héros. La franchise de super-héros a commencé avec Koi… Mil Gaya (2003) Krrish (2006) et Krrish 3 (2013) respectivement.

L’acteur a été vu pour la dernière fois dans le biopic ‘Super 30’ et le film d’action ‘War’ en 2019.