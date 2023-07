Les abdominaux durs de Karen Hauer de Strictly dégoulinent de sueur alors qu’elle répète en soutien-gorge de sport

La star de STRICTLY Come Dancing, Karen Hauer, avait l’air sensationnelle alors qu’elle montrait ses abdominaux durs dans un soutien-gorge de sport.

La danseuse professionnelle, 41 ans, dégoulinait de sueur après un entraînement exténuant dans son studio de danse.

Instagram

Instagram

Karen avait l’air brisée alors qu’elle s’effondrait sur le sol après des heures de répétitions.

Le favori de la télévision portait un soutien-gorge de sport gris à bretelles et une paire de leggings assortis moulants pour la session.

Karen a partagé le cliché et a écrit : « Eux : vous vous amusez en répétitions ?

« Moi : regarde mon visage ! »

Cela vient après que Karen ait admis qu’elle aurait le cœur brisé si une blessure la forçait à quitter le spectacle de danse BBC One.

Karen, qui a été expulsée de la finale de l’émission de la BBC l’année dernière après avoir subi une grave blessure au genou, a déclaré que c’était l’un des moments les plus « effrayants » de sa carrière.

La danseuse professionnelle de 41 ans a déclaré qu’il était « catastrophique » de ne pas pouvoir danser pendant deux mois pendant sa convalescence.

Karen – qui est la femme professionnelle la plus ancienne de la série – a déclaré qu’elle était ravie de revenir sur la piste de danse Strictly plus tard cette année après avoir permis à son genou de récupérer complètement, mais a déclaré qu’elle souffrait maintenant d’une blessure au dos.

S’adressant exclusivement à The Sun, Karen a déclaré: « Cela m’a vraiment choqué et m’a vraiment secoué. Avec ma blessure au genou, j’ai eu beaucoup de physio et j’ai eu beaucoup de travail à faire.

« Mon genou va vraiment bien maintenant, c’est juste mon dos maintenant.

« Ça m’a fait sortir pendant deux mois et ça a été catastrophique pour moi.

« C’était l’une des choses les plus effrayantes que j’aie jamais vécues et la seule chose que je ne voulais pas subir, c’était la chirurgie.

« Ayant cette blessure et ne pouvant pas être sur la piste de danse, je l’ai pris comme une réinitialisation. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle craignait qu’une blessure ne l’empêche de jouer sur Strictly à l’avenir, Karen nous a dit : « À 100 %, avec cette carrière, on ne sait jamais si un pas ou deux devant, on va se tordre la cheville.

« Ce n’est pas que je vis dans cette peur, mais c’est toujours à l’arrière de ma tête.

« Mais je ne me retirerais jamais de la danse – si j’avais deux genoux cassés, j’irais toujours sur la piste de danse. »

Karen sera de retour dans l’émission BBC One pour une 12e année consécutive.

Elle a déclaré: « Je suis super excitée de revenir – ce sera ma 12e année, je suis la femme la plus ancienne.

« Je n’ai aucune idée de comment c’est arrivé, c’est vraiment incroyable et je me sens vraiment chanceux et reconnaissant qu’ils me demandent toujours de revenir, ce qui est bien, c’est ma période préférée de l’année. »

Getty

Karen est la danseuse la plus ancienne de l’émission de la BBC[/caption] Getty

La star a déclaré que sa grave blessure au genou était l’un des moments les plus « effrayants » de sa carrière[/caption]