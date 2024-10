Les Abbey Road Music Photography Awards annoncent les gagnants 2024

L’art de La photographie musicale a été récompensée jeudi soir lors de la troisième édition annuelle des Abbey Road Music Photography Awards 2024 à Londres.

Les gagnants et finalistes des MPA de cette année ont été célébrés lors de l’événement dans les légendaires Studios One et Two et comprenaient des performances du collectif YOURS de Maverick Sabre, JNR Williams et Aziya,

Le concours de cette année a vu les candidatures augmenter de plus de 50 pour cent par rapport à l’année dernière, avec 22 000 images provenant de 28 pays différents soumises dans les six catégories ouvertes: Photographe inconnu de l’année, Moment musical de l’année, Live Music Award, Underground Scenes Award, Making Music Award et Jazz : la renaissance du cool. Un jury a déterminé les nominés dans trois catégories invitées supplémentaires : Portrait, Éditorial et ICON.

Photographe méconnu de l’année : Andreia Lemos Andréia Lemos

Animé par Edith Bowman, Tom Pallant a remporté le prix du moment musical de l’année, décerné par un vote du public, pour avoir capturé Blur lors du deuxième concert du groupe au stade de Wembley en juillet 2023. « Sachant que Graham lancerait sa guitare à 20 pieds dans le dans l’air, j’étais prêt à capturer l’instant précis… C’est la seule fois où j’ai crié « OUI ! » à voix haute après avoir reçu un tir », a déclaré Pallant.

La photographe Andreia Lemos, basée à Londres, a remporté le trophée du Photographe inconnu de l’année avec sa photo du groupe de rock australien Amyl and the Sniffers. La catégorie Live Music a été attribuée à Francis Mancini pour sa photo de Darren Styles et Lemphek a décroché le Underground Scenes Award pour son image du leader de BBQ Hui Zu et du guitariste de Bad Tailor Chen Hongmin.

Prix ​​Underground Scenes : Hui Zu, le leader du BBQ, et Chen Hongmin, le guitariste de Bad Tailor, au Hard Stick Festival de Lemphek Lemphek

Adrien H. Tillmann a remporté le Jazz: The Rebirth of Cool Award pour avoir photographié le saxophoniste américain Billy Harper, tandis que Lauren Harris a remporté le Making Music Award avec son image de Joesef. « C’est pour cela que je photographie des petits moments intimes et calmes comme celui-ci : ils donnent un aperçu de la vie en dehors de la scène », a déclaré Harris.

Les catégories invitées comprenaient les gagnants Alexa Viscius, qui a remporté le prix éditorial pour une image de bnny et Bolade Banjo a reçu le prix portrait pour sa photo de l’artiste jamaïcain Popcaan.

Jazz : The Rebirth of Cool Award : Billy Harper d’Adrien H. Tillman Adrien H.Tillmann

La photographe Jill Furmanovsky a reçu cette année le prix ICON en reconnaissance de sa riche carrière de 53 ans. Le prix a été remis sur scène par Noel Gallagher, Rankin et Sally Davies (directeur général d’Abbey Road), tandis que Nile Rodgers, Debbie Harry, David Gilmour, Siouxsie Sioux et Sting ont été présentés dans des hommages vidéo à Furmanovsky.

Noel Gallagher a dit de Jill Furmanovsky : « Le meilleur photographe de tous les temps ! »

Les candidatures nominées pour les AMP 2024 seront présentées au Royal Albert Hall de Londres du 8 octobre au 12 novembre.