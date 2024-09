Les A quittent Oakland – bon débarras pour un propriétaire incompétent et les facilitateurs de la MLB

Habituellement, lorsque je veux découvrir mon amour du baseball, j’appelle mon bon ami Carlos Jackson. Personne dans mon entourage n’aime le baseball plus que lui. Son père l’a emmené aux World Series 1990 quand il avait 7 ans. Certains jours, à la fin des cours à Encinal High, il se rendait seul au Coliseum et se contentait d’assister au match des A. S’il n’était pas un homme de foi, il se battrait contre Ken Griffey Jr.

Donc, à l’approche du dernier match des A à Oakland, j’aurais appelé Los Angeles. Pour entendre sa passion pour le baseball et les A. Ma meilleure tentative pour invoquer une sorte d’ambiance émotionnelle pour correspondre à ce moment historique. Il racontait histoire après histoire. À propos d’attraper des circuits d’entraînement au bâton dans les gradins. À propos d’avoir été interviewé lors du match des A par la télévision locale, ce qui s’est produit lorsque le baseball est revenu après le 11 septembre, ce qui s’est produit le jour de son 18e anniversaire. À propos de se faire huer par un Colisée bondé après avoir laissé tomber un pop-up facile du cogneur des Yankees de New York, Paul O’Neill, du côté du troisième but. À propos de l’importance des A, pendant la majeure partie de sa vie, étant le seul maillot de la Bay Area qu’il pouvait porter avec ce « Oakland » plaqué sur la poitrine – là où les gens de la ville voulaient le plus qu’il soit collé.

Je l’ai écouté déplorer ce jour imminent et l’importance de ce qui sera perdu. La conversation a suscité un moment de réflexion et de digestion de ses pensées.

Je n’ai toujours rien ressenti.

Ce n’est pas une perspective pour représenter les fans de A. Cette éventualité est trop vaste et trop diversifiée pour être définie par un seul point de vue. Cette déclaration n’est pas non plus au nom des natifs d’Oakland, bien que la vôtre le soit réellement.

Ce n’est que la révélation d’un. L’occasion du dernier match des A à Oakland n’est pas triste. Ce n’est pas exaspérant, même si je pourrais sentir le diffuseur sportif réputé Larry Beil quand il est parti. Ce n’est même pas décevant.

La recherche de sentiment à cette occasion a plutôt révélé un cœur qui ressemble à un match typique du jeudi après-midi au Colisée. Vide.

Ici, tout est sec.

Ce n’est pas faute d’avoir essayé. Je suis allé acheter le chapeau classique des A. J’ai essayé de commencer à écrire mon joueur A préféré à chaque position. Mais les bons souvenirs des matchs, des joueurs, des instants sont noyés par la fatigue de cette saga des stades. Souvenirs des Bash Brothers, imitant le regard de Dave Stewart alors qu’il jouait au retrait au parc, la séquence de 20 victoires consécutives — comme Ken Korach l’a dit lors de son dernier appel au Coliséeces souvenirs vivent pour toujours. Mais la nostalgie n’est pas à la hauteur de l’engourdissement né de l’abandon de la MLB alors que les A tentent de braquer une ville en difficulté.

J’ai lu de bons articles sur des jours meilleurs. Écouter les gens partager leurs souvenirs. Mais les souffrances du propriétaire sont tout simplement trop fortes. Il est difficile de s’en soucier quand ce n’est manifestement pas réciproque.

Ce n’est pas une évaporation insignifiante. J’avais l’habitude de marcher du parc Sobrante au Colisée pour le barbecue du samedi Safeway. J’attendais le premier lancer pour faire mes corvées afin de pouvoir écouter Bill King appeler les matchs de A à la radio. J’ai cassé quelques plats, frustré par les retraits au bâton de Dave Kingman. J’ai rejoint la moitié des enfants d’Oakland de mon époque qui prétendaient que Rickey Henderson était mon cousin. Je crois toujours que les maillots gris de la route A qui disent Oakland sur la poitrine sont les maillots de baseball les plus froids de tous les temps. J’ai eu des tantes, des oncles, des potes et des voisins qui travaillaient aux jeux de A au Colisée. Des sorties scolaires au collège aux collectes de fonds au lycée en passant par les soirées entre garçons en tant qu’adultes, assister aux jeux de A était un incontournable de la communauté.

Maintenant? Selon les mots du légendaire philosophe d’Oakland sur les questions de cœur, Keyshia Cole, « Je veux juste que ça finisse. » Extrayez-les de notre présence en tant qu’imitateurs dont ils se sont révélés être.



Le manager Mark Kotsay s’adresse à la foule après la victoire de jeudi contre les Rangers, le dernier match des A à Oakland. Ils joueront à Sacramento les trois prochaines années. (Ezra Shaw/Getty Images)

Peut-être que cette absence de sentiment est due au blasement organique d’être dans l’industrie, après 25 ans passés à voir la saucisse être fabriquée. Peut-être que ce sont les décennies pendant lesquelles les A ont menacé de partir, tenté de partir, suivies de quelques poursuites peu sérieuses de stades à Oakland – l’une d’elles comprenait l’acquisition d’un district de collège communautaire – avec des conditions et des qualificatifs qui ont révélé leurs véritables sentiments à ce sujet. lieu. Il s’agit peut-être d’une disposition en développement, mûrie par une société de plus en plus pliée aux caprices et aux souhaits des milliardaires.

Tout ce qui précède est raisonnable.

Quoi qu’il en soit, les Oakland Athletics ne valent pas l’investissement émotionnel que justifie ce moment. Pas de moi. John Fisher a été un intendant perfide de l’une des plus belles franchises du sport. Tout chez les A s’est effondré sous sa direction : la victoire, le fandom, la réputation.

La Ligue majeure de baseball a perdu son droit de toucher une dernière fois cette corde sensible. Ils ont permis que tout cela se produise, préférant la frugalité et les marges bénéficiaires à la culture et à l’histoire.

C’est pourquoi cet au revoir de l’Athlétisme à Oakland manque d’émotion, pour moi. Ce qui les rendait spéciaux dans cette région a longtemps été gaspillé. Ils ont dénigré la ville et les supporters pendant des années, attribuant leur médiocrité au soutien insuffisant de la part des supporters et des dirigeants locaux. Comme si ce n’était pas leur rôle d’inspirer un tel soutien.

Ils ont refusé de payer tous les joueurs que les fans aiment. Ils ont choisi de reconstruire chaque fois qu’ils étaient sur le point de se battre. Ils ont érodé leurs relations pendant des années, tout cela pour obtenir des fonds publics.

Les A s’en vont maintenant, mais ils sont partis. Les recettes perdues.

Les franchises sportives, dans notre pays paradisiaque pour milliardaires, ne sont plus une fiducie publique. Pas comme la norme. Ce sont de grosses entreprises qui laissent peu de place aux motivations municipales. Ils achètent des franchises et héritent d’allégeance, de passion et de fidélité. Beaucoup ont oublié que le cœur des fans ne faisait pas partie de l’achat.

Les A ont activement éteint l’adoration d’une base de fans éprouvée et ont ensuite accusé leur absence de les avoir forcés à partir. Ils avaient une base de fans fervents – divers, riches et nostalgiques – et la sapaient activement, chaque année.



Les fans de A montrent leur opinion sur le propriétaire John Fisher lors d’un match en 2023. Fisher déplace l’équipe après des années d’efforts ratés dans le stade. (Michael Zagaris / Athlétisme d’Oakland / Getty Images)

Je comprends les cœurs qui saignent à cause de cela. Cognitivement, il s’enregistre. Le manager de A, Mark Kotsay, se dirigeait vers le terrain central avec sa femme avant le dernier match, c’était une illustration poignante. Mason Miller lançant 104 milles à l’heure sur le dernier lancer de l’histoire du Coliseum, assurant le retrait final et organisant une dernière outro de Kool & The Gang « Celebration », était un livre d’histoires.

Mais comme l’a dit Kotsay, cela frappe tout le monde à des moments différents. Pour moi, et peut-être pour d’autres, cela s’est produit il y a quelque temps. Ce n’est qu’une occasion pour la nation de nous rappeler notre perte, d’être présentée comme indigne pour ne pas avoir soutenu inconditionnellement un intendant indigne dans une industrie déterminée à éliminer les moins chargés.

Si ce dernier match à domicile a montré quelque chose, un peu comme le boycott inversé et la campagne populaire pour justifier la base de fans, et même l’énergie générée par les Oakland Ballers, l’amour pour le baseball vit ici. L’amour de la communauté vit ici. L’amour de l’histoire, de la pertinence, des championnats, est là.

L’Athlétisme l’avait, le prenait pour acquis et avait une chance de le récupérer. Mais ils préfèrent prendre l’argent gratuit, même si cela signifie s’écraser sur le canapé des Sacramento River Cats pendant trois ans. Le propriétaire du milliardaire A et ses collègues propriétaires milliardaires n’ont aucun intérêt à gagner leur dévotion. Juste des dollars. Ils ne se soucient pas de cultiver la communauté. Juste de l’argent.

Mon cœur, semble-t-il, est devenu aussi froid que le leur.

(Photo du haut de la mascotte des Oakland A saluant les fans lors du dernier match de l’équipe au Coliseum : Ezra Shaw / Getty Images)