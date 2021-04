Les 992 patronages du PRINCE Philip ne seront PAS transmis à d’autres Royals dans le cadre de plans visant à «réduire» la monarchie, a affirmé Omid Scobie.

Le biographe royal a déclaré que de nombreux mécénats du duc d’Édimbourg pourraient être retirés, car les membres de la famille royale en activité assumeraient des rôles plus importants dans moins d’organismes de bienfaisance.

Les 992 patronages de Philip ne seront pas transmis à d’autres Royals dans le cadre des plans visant à «réduire» la monarchie, a affirmé Omid Scobie Crédit: PA: Press Association

Omid Scobie a affirmé qu’il était peu probable que les rôles soient transmis à d’autres membres de la famille royale Crédits: Getty

Il y a plus de 2 800 organisations au Royaume-Uni qui ont un patron royal.

Le prince Philip, décédé plus tôt ce mois-ci, était associé à 992 organisations différentes en tant que mécène, président ou membre honoraire.

Il s’agit notamment du Shakespeare’s Globe, des Scouts et du World Wildlife Fund.

En conséquence, sa mort laisse vacants un grand nombre de postes – bien qu’Omid Scobie ait affirmé qu’il était peu probable que les rôles soient transmis à d’autres membres de la famille royale.

Il a déclaré au podcast Royally Obsessed: «Nous parlons souvent de l’avenir allégé de The Firm, mais nous ne parlons pas souvent de la façon dont cela affectera la charge de travail.

«La liste des patronages que le duc d’Édimbourg a à son nom est assez écrasante à regarder et je ne pense pas qu’il y ait un système en place pour les distribuer correctement à tous les membres de la famille royale ou aux membres de la famille royale en activité.

«Parce que cela couvre un héritage de 65 ans pour le duc, donc je pense que nous verrons beaucoup d’entre eux prendre leur retraite.»

Le prince de Galles est sur le point de « réduire la monarchie », selon un biographe royal Crédits: Getty

Kate Middleton devrait également «intensifier» ses fonctions royales après la mort de Philip Crédit: PA: Press Association

Il s’ensuit que le prince Charles et son fils William discuteront des plans pour une monarchie allégée après la mort du duc d’Édimbourg.

Charles et William, avec l’aide de la reine, décideront quels membres de la famille conserveront les rôles royaux supérieurs et ce qu’ils devraient faire.

Le plus jeune frère de Charles, le prince Edward, le comte de Wessex et son épouse Sophie, la comtesse de Wessex, seraient des substituts de Meghan et Harry après qu’ils se soient officiellement retirés de leurs rôles royaux l’année dernière.

On s’attend également à ce que Kate Middleton «intensifie» ses fonctions royales après la mort de Philip.

Le commentateur royal Phil Dampier a déclaré à MailOnline: «Avec la reine maintenant 95, Charles, Camilla et Anne dans les soixante-dix ans, beaucoup repose sur William et Kate.

«Ils ont vécu de longues périodes de vie de famille à Norfolk, essayant de donner à leurs enfants une éducation la plus normale possible.

«Mais maintenant, ils devront se mettre au travail en tant que futurs roi et reine et Kate semble prête à jouer son rôle.

Pendant ce temps, on prétend que le prince Harry et Meghan Markle pourraient être remarquablement «abandonnés» de la famille royale lors d’une rationalisation de la monarchie.

La célèbre biographe royale Angela Levin affirme que le prince de Galles est sur le point de «réduire la monarchie» à l’avenir pour économiser de l’argent.

Le Mail Online rapporte qu’une version allégée ne pourrait voir que Charles, Camilla, William, Kate, les princes George et Louis et la princesse Charlotte en tant que membres de la famille royale.