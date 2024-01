Les 9 règles de condition des obligations de Hunter Biden révélées

Hunter Biden doit fournir à son bureau de probation ses déclarations de revenus dans le cadre de ses conditions de caution, selon les archives judiciaires. Il doit également signer une renonciation pour permettre leur divulgation.

Cela survient alors que son père, le président Joe Biden, se présente aux élections. Le président Biden a remporté cette semaine les primaires du New Hampshire en tant que candidat inscrit et ne fait face à aucune opposition sérieuse dans sa candidature à l’investiture démocrate. Le 5 décembre, le président Biden a déclaré lors d’un événement de collecte de fonds dans le Massachusetts qu’il n’aurait peut-être pas cherché à être réélu si Donald Trump n’avait pas été candidat à la présidence.

Cette condition ouvre la perspective d’un accès public aux déclarations de revenus de Biden alors qu’il combat les affirmations des procureurs selon lesquelles il aurait reçu d’énormes paiements d’intérêts commerciaux étrangers.

Biden a plaidé non coupable de neuf chefs d’accusation de crime et de délit lors d’une audience de mise en accusation à Los Angeles, en Californie, le 11 janvier. Le fils du président est accusé d’avoir tenté d’échapper au paiement de 1,4 million de dollars d’impôts personnels dus de 2016 à 2019.

Le ministère de la Justice a annoncé l’acte d’accusation le 8 décembre, affirmant qu’au lieu de payer ses impôts, Biden avait dépensé d’énormes sommes « en drogues, escortes et petites amies, hôtels de luxe et propriétés de location, voitures exotiques, vêtements et autres objets de nature personnelle ». ” dont plus de 70 000 $ pour la réhabilitation des toxicomanes.

L’acte d’accusation indique que Hunter Biden « a bien gagné » en siégeant aux conseils d’administration de Burisma, un conglomérat industriel ukrainien, et d’un fonds de capital-investissement chinois.

L’acte d’accusation indique qu’entre 2016 et octobre 2020, il a reçu plus de 7 millions de dollars de revenus bruts totaux.

Il a désormais accepté neuf conditions pour rester sous caution en attendant son procès.

Conditions de la caution de Hunter Biden

La seule condition spécifique inscrite dans le formulaire de caution est que Biden remette ses déclarations de revenus et donne un compte rendu précis de ses finances avant son procès pour évasion fiscale.

Il doit signer un document autorisant la divulgation de ses déclarations de revenus étatiques et fédérales à un agent de probation et fournir « un état financier précis » montrant « tous les actifs, revenus, dépenses et dettes ».

Il doit également les informer à l’avance de tout projet de voyage.

D’autres conditions incluent l’absence d’armes ou de munitions ; éviter l’alcool, les drogues et les « analogues de substances contrôlées » comme les médicaments lourds ; subir des tests de dépistage de drogues et d’alcool et rechercher ou conserver un emploi.

Plus précisément, le document de cautionnement indique que Biden :

Fournir à l’agent des services de probation et de mise en état préalable au procès 1. les déclarations de revenus fédérales et étatiques et une décharge signée autorisant leur divulgation 2. Un état financier précis avec les pièces justificatives concernant tous les actifs, revenus, dépenses et dettes 3. Communiquer par écrit tous les projets de voyage international et fournir des pièces justificatives si demandé.

Parmi la longue liste de plus de 50 conditions de cautionnement possibles figurant sur le document, les huit autres conditions que Biden doit respecter sont :

Maintenir ou rechercher activement un emploi.

Ne consommez pas d’alcool.

Soumettez-vous à un test d’alcoolémie et, si vous y êtes invité, participez à un traitement ambulatoire.

N’utilisez pas et ne possédez pas de drogues illégales ou de marijuana autorisée par l’État.

Soumettez-vous à un test de dépistage de drogues et payez tout ou partie du test, en fonction de votre capacité de payer et, si vous y êtes invité, suivez un traitement antidopage ambulatoire.

N’utilisez pas « à des fins d’intoxication » tout « analogue de substance contrôlée » ou toute « substance psychoactive de rue, synthétique ou de synthèse capable d’altérer le fonctionnement mental ou physique ».

Ne possédez pas d’armes à feu, de munitions ou d’« engins destructeurs ».

Rester sous la surveillance des services de probation et de mise en état.

Le juge de district américain Marc Scarsi, nommé à plusieurs reprises à la magistrature par l’ancien président Donald Trump avant de prendre ses fonctions en septembre 2020, a annoncé que la date provisoire du procès serait fixée au 20 juin et à l’audience du 11 janvier.

Biden a signé le document de caution le 20 janvier et il a été approuvé par Scarsi le 22 janvier.

Biden donne son adresse à Malibu, en Californie, sur le document.

Hunter Biden, fils du président américain Joe Biden, quitte une réunion du comité de surveillance de la Chambre des représentants à Capitol Hill le 10 janvier 2024 à Washington, DC. Biden doit maintenant remettre ses déclarations de revenus à un agent de probation avant son prochain procès pour évasion fiscale.

