Les 9 personnes clés qui dirigent The Walt Disney Company

La société Walt Disney (DIS) est souvent associée aux parcs à thème et aux films d’animation. La portée commerciale réelle de l’entreprise, l’une des plus importantes de l’industrie mondiale du divertissement et des médias, est bien plus vaste. Grâce à son expansion et à une série d’acquisitions au cours des dernières décennies, Disney possède désormais également des réseaux de télévision, des services de streaming, une compagnie de croisière et une multitude de produits de consommation. Et il faut plus qu’une poignée de dirigeants pour assurer le bon fonctionnement de toutes ces divisions commerciales.

Disney a connu une réorganisation majeure plus tôt cette année sous la direction de son PDG de retour, Bob Iger. En février, Iger a annoncé la restructuration de Disney en trois branches : Disney Entertainment ; Parcs, expériences et produits ; et ESPN. Le divertissement comprend tous les services de films, de télévision et de streaming de Disney. Les parcs, les expériences et les produits incluent les parcs à thème, la compagnie de croisière, les centres de villégiature et tous les produits de consommation. Et ESPN englobe huit réseaux linéaires, le service de streaming ESPN+, des événements sportifs d’entreprise et des plateformes audio, numériques, sociales et fantastiques.

De nombreux dirigeants de Disney sont des vétérans de longue date de l’entreprise, mais ils détiennent désormais de nouveaux titres suite à la restructuration d’Iger. Voici neuf personnes clés Les nombreuses unités commerciales et marques médiatiques de Disney :

Bob Iger, PDG

Iger a été PDG de Disney de 2005 à 2020 et président de 2005 à 2021. Il a annoncé son intention de prendre sa retraite en 2020, mais est revenu dans le conglomérat médiatique en novembre 2022 lorsque son successeur Bob Chapek a été évincé par le conseil d’administration de Disney. Iger a déclaré qu’il prévoyait de rester PDG au moins jusqu’en 2026, pendant que l’entreprise s’efforce de trouver un nouveau successeur. Cette année, il a dirigé un remaniement massif de la direction de Disney, et de nombreux postes répertoriés ci-dessous sont en conséquence nouvellement créés.

Hugh Johnston, directeur financier

En tant que nouveau membre de l’équipe de direction de Disney, Hugh Johnston assume le rôle occupé pour la dernière fois par Christine McCarthy avant sa démission en juin. Après le départ de McCarthy, Kevin Lansberry, le directeur financier de la division des parcs Disney, a assuré le poste de directeur financier par intérim jusqu’à la nomination de Johnston le 6 novembre. Johnston est le seul cadre de cette liste à figurer en tant qu’étranger. Avant de rejoindre Disney, il a été directeur financier de PepsiCo pendant près de 14 ans.

Asad Ayaz, directeur de la marque

Asad Ayaz est chez Disney depuis 18 ans. Il a dirigé les efforts marketing de Walt Disney Studios et de Disney+ avant d’être promu chef de la marque en avril. Ayaz supervise désormais la commercialisation de tous les produits et services Disney dans toutes ses divisions, y compris les parcs d’attractions et ESPN.

Alan Bergman et Dana Walden, coprésidente de Divertissement Disney

Disney Entertainment est une nouvelle unité créée en février. Iger a nommé Alan Bergman, qui dirigeait auparavant la division studio de Disney, et Dana Walden, responsable des produits TV de Disney, pour superviser tout le contenu de divertissement de la société, qui comprend Marvel Studios, Pixar, Disney+, Hulu, ABC, Disney Channel et d’autres films et Opérations de production de contenus TV.

Walden est arrivée chez Disney en 2019 grâce à l’acquisition par Disney de 21st Century Fox, où elle dirigeait Fox Television Group. Elle est la femme dirigeante la plus élevée de Disney.

Bergman travaille chez Disney depuis 2005. Il a débuté comme président de Walt Disney Studios et a été nommé coprésident du studio en 2019.

Joe Earley, président de Direct-To-Consumer (responsable du streaming)

Joe Earley dirige les produits de streaming de Disney, qui relèvent de Disney Entertainment, et relève de Bergman et Walden. Il était auparavant président de Hulu et a été promu pour remplacer Michael Paull, qui a démissionné de son poste de responsable de la vente directe au consommateur en avril. Earley travaille chez Disney depuis 2019. Il a commencé en tant que responsable du marketing et des opérations pour le lancement de Disney+.

James Pitaro, président d’ESPN

James Pitaro a été nommé président d’ESPN en février après une réorganisation qui a fait d’ESPN une division autonome sous Disney. Auparavant, ESPN faisait partie de la division divertissement de Disney et Pitaro était diffuser ESPN et tout le contenu sportif sur les réseaux Disney.

Pitaro travaille chez Disney depuis 2010. Il a rejoint Disney Interactive en tant que coprésident, le développeur et éditeur de jeux vidéo de la société. Il a ensuite occupé les postes de président des produits de consommation et des médias interactifs, ainsi que de président et coprésident de Disney Media Networks, aujourd’hui disparu. Avant de rejoindre Disney, Pitaro était responsable des médias chez Yahoo.

Josh D’Amaro, président de Parcs, expériences et produits

Josh D’Amaro travaille chez Disney depuis 25 ans. Dans son rôle actuel, D’Amaro supervise les parcs à thème et centres de villégiature nationaux et internationaux de Disney, les croisières Disney et les produits de consommation tels que les jouets, les jeux numériques, Disney Publishing et shopDisney. Il a été promu à la tête de Disney Division Parcs, Expériences et Produits en 2020. Avant cela, il était président du Walt Disney World Resort.

Kevin Lansberry, directeur financier des Parcs

Outre un directeur financier d’entreprise, Disney dispose d’un deuxième directeur financier spécifiquement pour sa division des parcs. Lansberry a été directeur financier des parcs Disney de 2017 jusqu’en juin de cette année, date à laquelle il a temporairement quitté pour combler le poste vacant de directeur financier de l’entreprise. Maintenant que Johnston a été nommé, Lansberry est sur le point de retourner à son ancienne affectation. Il a occupé plusieurs postes dans la division des parcs dans le passé, notamment celui de vice-président d’Animal Kingdom et de vice-président senior des opérations de voyages mondiales. Lansberry travaille chez Disney depuis 37 ans.