Les 9 meilleurs hôtels-casinos du mond

En 2022, plus d’1/4 des Français âgés de 21 ans et plus commenceront à jouer dans les casinos. Les établissements de jeux attirent les clients en leur offrant un hébergement gratuit dans des suites de luxe. Mais comme ils ne vont dans les casinos que pour jouer, les vrais connaisseurs du jeu ne se soucient pas de ces “privilèges”.

Toutes les nouvelles maisons de jeu ont tendance à être plus grandes que les anciennes. Voici un classement des casinos établi par le portail en ligne news-24.fr pour le divertissement et les jeux d’argent. Nous allons commencer par la fin de la liste ; c’est plus intéressant de cette façon.

9. “Sun City, Afrique du Nord

Le Sun City Resort se trouve à deux heures de route de Johannesburg. Le parc compte quatre hôtels, un terrain de golf, une piscine à vagues artificielle et un safari. Le Lost City Palace est la zone la plus “riche” de la station, tandis que le Sun City Hotel présente une forte concentration de jeux d’argent. Il y a 38 tables pour le poker, le blackjack, la roulette américaine et 853 machines à sous différentes.

8. Complexe Bellagio, Las Vegas

Le complexe de divertissement Bellagio, dont la construction a coûté 6 600 000 dollars, a été inauguré en 1998 et est devenu l’hôtel le plus cher de l’histoire. Même sept ans plus tard, le Bellagio reste le casino le plus luxueux de Las Vegas. Dans ses murs se trouvent 200 tables de roulette, vous pouvez jouer au ViggoSlot et 200 machines à bandit manchot. Les restaurants du Bellagio, ainsi que les célèbres Cirque Du Soleil et Le Cirque, ne sont pas ouverts aux personnes extérieures.

7. Atlantic City, Borgata Hotel, Casino & Spa, New Jersey

Le Casino Club est le premier casino à ouvrir à Atlantic City depuis treize ans, après l’hôtel de luxe The Borgata, qui a fait ses débuts à l’été 2009. Son objectif était de recréer l’atmosphère de jeu de Las Vegas sur la côte Est, et il a réussi. Grâce à l’implication de Howard Stern et de David Schwimmer, le casino est appelé à se développer. Le casino dispose de 3 650 machines à sous et de 145 jeux de table.

6. “Casino de Monte Carlo, Monaco

Le jeu a été introduit à Monte-Carlo sous le Prince Charles III. Le premier casino a ouvert ses portes à Londres en 1863 et a immédiatement attiré l’aristocratie et la famille royale. Les hôtels-casinos ne sont pas nombreux à Monaco, mais les plus prestigieux sont gérés par la Société de Mer (voisins virtuels). Charles Garnier et l’Opéra de Paris, son architecte, ont créé le Casino de Monte-Carlo. Le code vestimentaire au casino, qui compte 35 tables de roulette, de blackjack et de craps, est la veste et la cravate.

5. “Mandarin Oriental”, un adverbe.

Macao, qui était autrefois à la fois une colonie portugaise. Le tourisme et les jeux d’argent représentent 56 % des recettes publiques totales de Macao, soit près de 44 % du PIB. Il est actuellement géré par la Chine. L’hôtel Lisboa est le plus grand casino de l’État, mais il en existe d’autres. Le casino de l’hôtel, ouvert 24 heures sur 24, dispose de 58 tables et de 11 machines à sous.

4. “Casino de Baden-Baden, Allemagne

Les eaux thermales du casino de Baden-Baden sont très appréciées des visiteurs. Nous vous invitons à visiter l’hôtel Brenners Park. Depuis que le premier casino a ouvert ses portes à Baden-Baden, il y a plus d’un siècle, il n’a jamais été en activité. L’un des casinos porte le nom de Madame Pompadour, maîtresse de Louis XV. Lorsque la roulette a été inventée, on utilisait des jetons en argent et en or. Il y a 24 tables de baccarat, 112 machines à sous et une roulette américaine.

3. “Le Clermont Club, Londres

Selon une loi anglaise particulière, il faut faire une demande d’adhésion et attendre au moins 24 heures avant d’entrer dans un club privé. Le Clermont Club, situé à Berkeley Square, abrite le casino le plus sophistiqué et le plus haut de gamme de Londres. Après avoir été racheté par Playboy Enterprises Corporation en 1972, le club est rouvert quelques jours plus tard par la princesse Margaret Moore et Roger Moore, qui sont accueillis comme invités d’honneur.

2. “Atlantis Resort, Bahamas

C’est un hôtel et la station la plus chic du monde. Sa chambre typique coûte plus de 25 000 dollars ! Le plus grand casino du monde se trouve dans les Caraïbes. Il dispose de 79 tables de jeu et de 980 machines à sous. Contrairement à de nombreux autres casinos, il surplombe la station.

1. St James Club, Antigua

Le Club St. James Court est une péninsule privée de 100 acres, entourée sur trois côtés par la mer. Il est connu pour ses nombreuses attractions touristiques, mais les seules qui méritent d’être mentionnées sont la boîte de nuit exclusive et le petit casino.