Il n’y a pas si longtemps, les spéculations portaient sur la question de savoir si les Vikings du Minnesota devraient ou non tenter de déplacer le quart Kirk Cousins ​​​​avant la date limite des échanges de la NFL, qui expire mardi à 16 h HE. Maintenant que le scénario s’est complètement inversé, les Vikes se sont étonnamment mis dans la position de peser des alternatives extérieures pour remplacer Cousins, qui s’est blessé au tendon d’Achille lors de la victoire de dimanche contre les Packers de Green Bay – la blessure susceptible de mettre fin à sa saison.

Cousins, qui disposait d’une clause de non-échange alors qu’il disputait la dernière saison de son contrat, n’allait probablement jamais nulle part – chez les Jets de New York ou ailleurs – et les dernières semaines ont illustré pourquoi. Quels que soient ses inconvénients – à savoir un manque général de succès dans les matchs de haut niveau – il fait partie des passeurs les plus constants et les plus durables de la ligue depuis son apparition comme titulaire à Washington en 2015. Il n’a pas effectué moins de 15 titularisations en une saison depuis… une série de fiabilité qui va sans doute se terminer maintenant.

Et le timing est vraiment dommage.

Non seulement Cousins ​​avait repoussé les Vikings à .500 avec une troisième victoire consécutive après un départ de 1-4, mais le Minnesota, champion fortuit de la NFC Nord il y a un an, était classé comme la troisième équipe wild-card de la NFC à la fin de l’action de dimanche. en haut. Et même si les Vikes ont peut-être fait une pause dans la mesure où Cousins ​​​​est tombé avant la date limite des échanges, ils n’ont même pas deux jours pour conclure un accord si c’est la voie choisie par le directeur général Kwesi Adofo-Mensah et le HC Kevin O’Connell.

(Et il n’y a pas de QB Plan B clair sur la liste. La recrue Jaren Hall a nettoyé dimanche. Le vétéran Nick Mullens est entré dans la réserve des blessés en raison d’une blessure au dos plus tôt ce mois-ci, mais pourrait revenir dès la semaine 10. Son compatriote Sean Mannion, qui a commencé un match à la fin de la saison 2021 lorsque Cousins ​​​​non vaccinés a été placé sur la liste COVID-19 et fait partie de l’équipe d’entraînement.)

Le Minnesota n’a donc pas besoin de bouger. Pourtant, s’attendre à ce qu’une recrue verte et/ou deux remplaçants en carrière avec un record combiné de la NFL de 5-15 pour maintenir cette poussée actuelle en séries éliminatoires pendant neuf matchs supplémentaires semble être une extension importante. Alors… qui pourrait être parmi les alternatives ?

Agents libres

Nick Foles : Il n’avait pas fière allure lors de deux départs pour les Colts d’Indianapolis la saison dernière et pourrait être parfaitement content de ne jamais minimiser le football. Mais il a une réputation bien méritée de releveur stellaire, notamment ses exploits en séries éliminatoires de 2017, qui ont culminé avec les honneurs MVP du Super Bowl 52 – qui ont eu lieu au Minnesota.

Matt Ryan : Le MVP de la ligue 2016 n’avait pas non plus fière allure lors de ses 12 départs pour les Colts 2022. Ryan a affirmé n’avoir aucun intérêt à quitter la cabine de diffusion de CBS pour potentiellement rejoindre les Jets après qu’Aaron Rodgers ait été blessé au cours de la première semaine. Pourtant, il n’a apparemment pas non plus complètement fermé la porte à la retraite.

Carson Wentz : Ce n’est pas comme si le marché des agents libres QB était rempli de talents à la fin du mois d’octobre, mais il est probablement le meilleur disponible – du moins d’un point de vue physique. Et jouer près de ses racines du Dakota du Nord serait probablement attrayant pour Wentz. La question est de savoir si les Vikings ont un appétit pour les montagnes russes qu’il a tendance à inviter.

Candidats commerciaux

Jacoby Brissett, commandants de Washington : Il n’a jamais emmené une équipe en séries éliminatoires. Mais il a été presque universellement populaire dans tous les vestiaires qu’il a honorés, compte 48 départs dans la NFL sur son CV et est sur un contrat qui arrive à expiration pour une équipe qui semble sur le point d’un vide-grenier. Option solide.

Andy Dalton, Panthers de la Caroline : Il a 167 départs dans la NFL, y compris les séries éliminatoires, à son actif et est devenu un remplaçant de premier plan ces dernières années. Et bien que sa capacité à encadrer la recrue QB Bryce Young soit sûrement précieuse pour la Caroline, le taux de change pourrait être plus important pour une équipe des Panthers qui a dépensé autant de capital de repêchage pour obtenir Young. Dalton, 36 ans, est sous contrat jusqu’à la saison prochaine, ce qui, compte tenu de la blessure de Cousins, aurait pu ajouter de l’attrait au Minnesota.

Trey Lance, Cowboys de Dallas : Le choix n ° 3 du repêchage de 2021 (par les 49ers de San Francisco) est évidemment très talentueux – bien qu’inexpérimenté compte tenu de ses représentants limités aux niveaux universitaire et NFL. Il est originaire du Minnesota et pourrait être une option particulièrement intéressante pour les Vikings étant donné l’avenir physique et financier incertain de Cousins. Pourtant, étant donné que les Cowboys ont échangé un quatrième tour aux Niners pour obtenir les services de Lance avant la saison, Adofo-Mensah sait que le plancher de ce qui pourrait être un prix relativement élevé commence.

Cas Keenum, Texans de Houston : Difficile de ne pas aimer celui-ci. Actuellement troisième joueur derrière la recrue CJ Stroud, Keenum a emmené les Vikings dans une course magique jusqu’au match pour le titre NFC en 2017 – de loin, sa meilleure saison professionnelle. Il est également sous contrat jusqu’à l’année prochaine et a travaillé avec O’Connell lorsque les deux étaient à Washington en 2019, ce qui signifie que la courbe d’apprentissage de Keenum sur ce manuel de jeu serait théoriquement plus plate que la plupart des autres. Et Houston le tiendrait-il vraiment en otage étant donné qu’il n’a probablement pas grand-chose à apprendre à Stroud ?

Davis Mills, Texans : Il est le principal remplaçant de Stroud, et le troisième tour de 2021 a joué beaucoup plus de football dans la NFL (26 départs) que son coéquipier Lance – et dans des circonstances très difficiles à Houston. Mills est une autre option qui pourrait également servir de réserve en 2024.

Ryan Tannehill, Titans du Tennessee : Il souffre actuellement d’une blessure à la cheville, et le reste de son salaire de base de 27 millions de dollars serait sûrement une source de consternation, même si le contrat de Tannehill est conclu après la saison. Et pourtant, il a un pedigree au Pro Bowl, a mené le Tennessee à la première place des séries éliminatoires il y a à peine deux ans, et son rétablissement pourrait s’adapter assez bien aux circonstances – lui donnant le temps d’apprendre le système pendant que Mannion ou Mullens maintiennent le fort en le court terme. Cela vaut la peine d’envisager si les finances peuvent être réglées – d’autant plus que la performance de la recrue Will Levis dimanche suggère que Tannehill a peut-être déjà joué son dernier match à Nashville.

