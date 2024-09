Les 9 choses que vos YEUX peuvent révéler sur votre santé – des anévrismes mortels au cancer et aux accidents vasculaires cérébraux

La nutritionniste clinique Suzie Sawyer de MachShield affirme qu’il existe de nombreux aliments que vous pouvez manger pour aider à améliorer la santé de vos yeux.

LE SAUMON POUR LES OMÉGA-3« C’est cet acide gras qui est vraiment bénéfique pour nos yeux, en particulier pour les cellules de la rétine. Parmi les autres poissons gras, on trouve le maquereau, les sardines et la truite. »

DES OEUFS POUR LA VITAMINE B2« Il existe huit vitamines B au total, et la vitamine B2 en particulier contribue à maintenir une vision normale. Les autres aliments riches en vitamine B2 sont le yaourt grec, les champignons blancs, la viande et la feta. »

ÉPINARDS ET CHOU FRAISE POUR LES CAROTÉNOÏDES MACULAIRES:« Les caroténoïdes maculaires se trouvent dans la macula, une partie de la rétine située à l’arrière de l’œil qui garantit une vision claire et nette, nécessaire à la lecture et à la conduite. »

CREVETTES POUR LE ZINC:« Le zinc contribue au maintien d’une vision normale. Parmi les autres aliments riches en zinc, on trouve la viande rouge, la volaille, les huîtres, les autres fruits de mer, les noix, les haricots secs, les aliments à base de soja, le lait, les céréales complètes, le foie, les haricots secs et les pois. »

ORANGES POUR LA VITAMINE C« La vitamine C n’est pas seulement bonne pour la santé immunitaire, elle favorise également la formation de collagène. Elle aide les vaisseaux sanguins et maintient les couches de tissu conjonctif de l’œil. Les baies, les kiwis, les poivrons rouges et verts, les tomates, le brocoli et d’autres agrumes sont également excellents. »