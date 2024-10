Les 82 meilleurs bâtiments du monde présélectionnés pour les Dezeen Awards 2024

Dezeen a annoncé la liste des finalistes en architecture pour les Dezeen Awards de cette année, qui comprend des bâtiments de Schemata Architects, Urbanus, Studio Gang, Stanton Williams et Grimshaw.

Les 82 projets présélectionnés, en lice pour des prix dans 15 catégories de projets d’architecture différentes, sont réalisés par des studios situés dans 32 pays différents, dont le Bangladesh, le Rwanda, la Turquie, Taiwan, le Niger et le Mexique.

Les quatre pays de studio les plus représentés sont le Royaume-Uni avec 10 candidatures présélectionnées, suivi des États-Unis avec neuf et de la Chine et de l’Australie qui en comptent chacune sept.

Les projets présélectionnés comprennent un centre de ferme solaire avec des panneaux en acier miroir en Turquie et un terminal aéroportuaire de 255 000 mètres carrés rempli de plantes en Inde.

La liste restreinte comprend également une librairie rénovée en Chine, un développement aux toits verts ondulés à Tokyo et une passerelle construite en pin en Norvège.

Une collaboration entre Holcim et la Norman Foster Foundation, qui a vu des entreprises révéler un prototype de logement enveloppé de béton pour les communautés déplacées à la Biennale d’architecture de Venise, est également sélectionnée.

Les listes restreintes des Dezeen Awards 2024 dévoilées cette semaine

Dezeen Awards 2024, en partenariat avec Bentleydévoilera cette semaine tous les projets présélectionnés. La liste restreinte des intérieurs sera publiée demain, suivie de la liste restreinte du design mercredi et de la durabilité jeudi.

Les présélections des Designers de l’année et du Bentley Lighthouse Award de cette année seront annoncées respectivement vendredi et lundi prochain.

« Notre partenariat avec les Dezeen Awards continue de mettre en lumière des projets ambitieux et innovants », a déclaré Chris Cooke, juge des Dezeen Awards et responsable des collaborations de conception chez Bentley.

« La liste restreinte d’architecture de cette année regorge de conceptions sophistiquées et réfléchies, dont beaucoup démontrent un profond engagement envers la responsabilité environnementale. »

Les projets présélectionnés ont été notés par notre jury d’architecture composé des architectes Keiji Ashizawa, Francine Houben, Dong Danshen et Sumaya Dabbagh.

Tous les projets d’architecture présélectionnés sont répertoriés ci-dessous, chacun avec un lien vers une page dédiée sur le site Web des Dezeen Awards, où vous pouvez trouver une image et plus d’informations sur le projet.

Le gagnant de chaque catégorie de projet sera annoncé en direct lors de notre conférence annuelle Soirée des Dezeen Awards le mardi 26 novembre à Hackney Church à Londres. Les 15 lauréats concourront ensuite pour le prestigieux titre de projet d’architecture de l’année.

Achetez vos billets pour la soirée Dezeen Awards maintenant !

Les billets pour la soirée Dezeen Awards 2024 sont désormais en vente. L’événement sera l’occasion pour tous ceux qui ont participé aux Dezeen Awards de cette année de célébrer leurs réalisations aux côtés d’autres nominés, des gagnants et de nos estimés juges des Dezeen Awards.

Cliquez sur le lien ici pour en savoir plus et sécurisez vos billets avant qu’ils ne soient épuisés !

Poursuivez votre lecture pour connaître la liste complète des architectures :

Maison (urbaine)

› Beyond-the-family Kin, Madrid, Espagne, par Ignacio Galán et OF Architects

› Casa 13, Tulum, Mexique, par AHÁ

› Maison de Mireia et Toni, Barcelone, Espagne, par Vora

› Northcote House, Melbourne, Australie, par LLDS

› Reciprocal House, Londres, Royaume-Uni, par Gianni Botsford Architects

› Shed House, Sydney, Australie, par Breakspear Architects

Parcourez tous les projets sur la page de présélection des maisons urbaines.

Maison (rurale)

› Ruines de Barneys, Maghera, Royaume-Uni, par Patrick Bradley Architect

› Caochan na Creige, île de Harris, Écosse, par Izat Arundell

› Casa Attico, Sao Miguel do Gostoso, Brésil, par Atelier Matteo Arnone

› Dom Las / Forest House, Cachoubie, Pologne par Studio Onu

› Gutter House, Baía Formosa, Brésil, par Atelier Daniel Florez

› Telescope House, Sedona, États-Unis, par Wendell Burnette Architects

Parcourez tous les projets sur la page de présélection des maisons rurales.

Projet de logement

› Appleby Blue, Londres, Royaume-Uni, par JTRE London et Witherford Watson Mann

› Landskronhof, Bâle, Suisse, par HHF Architekten

› Malling Dampmølle, Malling, Danemark, par CEBRA

› Les résidences, Sandford Lodge, Dublin, Irlande, par Shay Cleary Architects

› La Sierra, Lancaster, États-Unis, par Kadre Architects

Parcourez tous les projets sur la page de liste restreinte des projets de logement.

Rénovation de maison

› Casa Estudio, Chihuahua, Mexique, par Void Studio

› Dans le mur Wiedenhofer, Brixen, Italie, par Bergmeisterwolf

› Tour Karaka, Lower Hutt, Nouvelle-Zélande, par Arete Architects

› Shadow House, Bayswater, Australie, par Grotto Studio

› The Old Byre, île de Wight, Royaume-Uni, par Gianni Botsford Architects

Parcourez tous les projets sur la page de sélection de rénovation de maison.

Projet civique

› Bibliothèque municipale de Pékin, district de Tongzhou, Pékin, par Snøhetta

› Centre communautaire et parc sportif Churchill Meadows, Mississauga, Canada, par MJMA

› Centre d’accueil du cimetière américain des Pays-Bas, Margraten, Pays-Bas, par Kaan Architecten

› Le Centre Taiwan-Reyhanli pour les citoyens du monde, Antakya, Turquie, par Chen-Yu Chiu et Studio Cho

› Mosquée Zebun Nessa, Savar, Bangladesh, par Studio Morphogenesis

Parcourez tous les projets sur la page de liste restreinte des projets civiques.

Projet culturel

› Archives de l’Avant-garde, Dresde, Allemagne, par Nieto Sobejano Arquitectos

› Powerhouse Castle Hill, Sydney, Australie, par Lahznimmo Architects

› Centre Richard Gilder pour la science, l’éducation et l’innovation, New York, États-Unis, par Studio Gang

› Pavillon Robert Olnick, Minnesota, États-Unis, par MQ Architecture

› Le nouveau musée d’ethnographie, Budapest, Hongrie, par Napur Architects

› Wisdome Stockholm, Stockholm, Suède, par Elding Oscarson

Cette catégorie est sponsorisée par Le Dalmore.

Parcourez tous les projets sur la page de présélection des projets culturels.

Projet sur le lieu de travail

› Chancery House, Londres, Royaume-Uni, par dMFK Architects

› Emit, Sheridan, États-Unis, par CLB Architects

› Usine Lisbonne, Lisbonne, Portugal, par Julian Breinersdorfer Architekten

› Haus 1, Berlin, Allemagne, par MVRDV et Hirschmüller Schindele Architekten

› Human Hub Tenneiji Soko, Aizuwakamatsu, Japon, par Jo Nagasaka / Schemata Architects

› Pavillon Jardins, Paris, France, par Atelier du Pont

Cette catégorie est sponsorisée par Solus et Raffin.

Parcourez tous les projets sur la page de liste restreinte des projets sur le lieu de travail.

Projet santé et bien-être

› 28.0855, Tapalpa, Mexique, par Van Van Atelier

› Atmosphère, Leogang, Autriche, par Krallerhof et Hadi Teherani Architects

› Centre communautaire et parc sportif Churchill Meadows, Mississauga, Canada, par MJMA

› Maison pour personnes âgées, Naco, Mexique, par Fernanda Canales

› Centre aquatique Parramatta, Parramatta, Australie, par Grimshaw

› Total Fusion Platinum, Brisbane, Australie, par Cavcorp

Parcourez tous les projets sur la page de liste restreinte des projets de santé et de bien-être.

Projet éducatif

› Bloomingdale International School, Vijayawada, Inde, par Andblack Design Studio

› École publique de Darlington, Sydney, Australie par Fjc Studio

› Institut rwandais pour l’agriculture de conservation, district de Bugesera, Rwanda, par MASS Design Group

› Texoversum, Reutlingen, Reutlingen, Allemagne, par Allmannwappner

› Lycée et centre culturel de Tuusula, Tuusula, Finlande, par AOR Architects

› Wayair Foundation School, Ulyankulu, Tanzanie, par Jeju Studio

Parcourez tous les projets sur la page de liste restreinte des projets éducatifs.

Projet patrimoine

› Renouvellement de l’espace public de la vieille ville de Nanyang, Ningde, Chine, par YFS

› Rhodes House, Oxford, Royaume-Uni, par Stanton Williams

› Boutique Rolex du Royal de Versailles, Toronto, Canada, par Partisans

› Forteresse de Seddülbahir, Sedd el Bahr, Turquie, par Koop Architects

› Librairie de l’Académie Weishan Chongzheng de la Librairie Avant-Garde, Pékin, Chine, par Trace Architecture Office

Parcourez tous les projets sur la page de présélection des projets patrimoniaux.

Projet d’accueil

› Courtyard35 – Hutong Cloudscape, Pékin, Chine, par WAY Studio

› Restaurant Madi Hiyaa, Maldives, par Nomadic Resorts et Atelier Nomadic

› Hôtel Maison Brummell Majorelle, Marrakech, Maroc, par Bergendy Cooke

› MM Farm Hotel, Pékin, Chine, par Domain Architects

› Le Boma au Madwaleni River Lodge, KwaZulu Natal, Afrique du Sud, par Luxury Frontiers

Parcourez tous les projets sur la page de liste restreinte des projets d’hospitalité.

Projet d’infrastructures et de transports

› Bâtiment de contrôle central, Konya, Turquie, par Bilgin Architects

› Pont couvert FW JI·sur l’aqueduc, Huangshan, Chine, par IARA

› Terminal portuaire de Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan, par Reiser + Umemoto

› Terminal 2 de l’aéroport international Kempegowda, Bangalore, Inde, par Skidmore Owings & Merrill

› Land Bridge & Prairie à Memorial Park, Houston, États-Unis, par Nelson Bryd Woltz

Parcourez tous les projets sur la page de présélection des projets d’infrastructures et de transports.

Petit projet

› Bridge Cocoon|Bamboo Booth, Hsinchu, Taiwan, par Forest-Wood Archi-Tect

› Projet de recherche Essential Homes, Venise, Italie, par Holcim et la Fondation Norman Foster

› Hotspot, Nesoddtangen, Norvège, par Oslo Works

› Village hors réseau de Majamaja, Helsinki, Finlande, par Majamaja

› Cantine scolaire de Zinder, Zinder, Niger, par Action Through Architecture (ACTA)

Parcourez tous les projets sur la page de liste restreinte des petits projets.

Projet à usage mixte

› Azabudai Hills, Tokyo, Japon, par Heatherwick Studio

› Passage Calwer, Stuttgart, Allemagne, par Ingenhoven Associates

› Forskaren, Stockholm, Suède, par 3XN

› Karlatornet, Göteborg, Suède, par Skidmore, Owings & Merrill

› Mercado Groningen, Groningen, Pays-Bas, par Loer Architecten

› Bâtiment hybride Nantou, Shenzhen, Chine, par Urbanus

Parcourez tous les projets sur la page de présélection à usage mixte.

Aménagement paysager et urbain

› Une digue qui respire au parc de la plage de Haikou Jiangdong, Haikou, Chine, par Turenscape

› Bord de la rivière Loures, Portugal, par Topiaris

› Le Parc de l’Opéra, Copenhague, Danemark, par Cobe

› Tom Lee Park, Memphis, USA, par Studio Gang et SCAPE

› Passerelle des cimes d’arbres dans le parc d’activités Hamaren, Fyresdal, Norvège, par Effekt Arkitekter

Parcourez tous les projets sur la page de sélection du paysage et du design urbain.

Dezeen Awards 2024 en partenariat avec Bentley

Les Dezeen Awards sont la récompense ultime pour les architectes et les designers du monde entier. La septième édition du programme annuel de récompenses est en partenariat avec Bentley dans le cadre d’une collaboration plus large visant à inspirer, soutenir et défendre l’excellence en matière de conception et à présenter l’innovation qui crée un monde meilleur et plus durable. Cette ambition complète les initiatives commerciales d’architecture et de design de Bentley, notamment la gamme de meubles et de projets immobiliers Bentley Home dans le monde entier.